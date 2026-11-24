У бабусиному домі фрукти й овочі зберігали цілими ящиками

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У супермаркетах "Сільпо" можна безкоштовно забрати пластмасові ящики, у яких раніше зберігали та перевозили овочі й фрукти. Замість того щоб викидати таку тару, магазин пропонує покупцям забрати її додому.

На них звернула увагу користувачка Threads під ніком @lilcheach. Вона розповіла, що побачені в супермаркеті ящички нагадали їй про зими в бабусиному домі. Тоді, поки в печі потріскували дрова, за мандаринами та яблуками ходили до неопалюваного приміщення, де зберігали фрукти.

Для авторки ці ящички стали нагадуванням про бабусю, чий дім забрала війна Джерело: Колаж ("Телеграф")

"Якби війна не забрала в моєї бабці дім і землю, вона була б рада таким ящичкам", — написала авторка допису.

Покупці можуть брати їх у будь-якій кількості — жодних обмежень щодо кількості немає.

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичну функцію в супермаркетах "Сільпо", яка дозволяє покупцям випустити пару та позбутися стресу після шопінгу.