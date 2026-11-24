Наші бабусі мріяли про таке: у "Сільпо" можна забрати безкоштовно дещо дуже корисне
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У бабусиному домі фрукти й овочі зберігали цілими ящиками
У супермаркетах "Сільпо" можна безкоштовно забрати пластмасові ящики, у яких раніше зберігали та перевозили овочі й фрукти. Замість того щоб викидати таку тару, магазин пропонує покупцям забрати її додому.
На них звернула увагу користувачка Threads під ніком @lilcheach. Вона розповіла, що побачені в супермаркеті ящички нагадали їй про зими в бабусиному домі. Тоді, поки в печі потріскували дрова, за мандаринами та яблуками ходили до неопалюваного приміщення, де зберігали фрукти.
"Якби війна не забрала в моєї бабці дім і землю, вона була б рада таким ящичкам", — написала авторка допису.
Покупці можуть брати їх у будь-якій кількості — жодних обмежень щодо кількості немає.
Раніше "Телеграф" розповідав про незвичну функцію в супермаркетах "Сільпо", яка дозволяє покупцям випустити пару та позбутися стресу після шопінгу.