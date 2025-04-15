Незвичний улюбленець: голі перуанські собаки з'явилися в Україні

Ця порода рідкісна

На українському ринку домашніх тварин з'явилася рідкісна пропозиція – перуанський голий собака, відомий також як "орхідея інків". Ця порода має незвичайну зовнішність та є унікальною.

Перуанський голий собака належить до найдавніших порід світу. Вартість такого чотирилапого друга стартує від 150 доларів, повідомляють продавці на майданчику з продажу.

Цуценята, які нині пропонуються до продажу, народилися 3 грудня 2024 року. Вони потребують особливого догляду та відповідальних господарів.

Особливістю породи є відсутність шерсті у більшості представників, хоча існують і різновиди з шерстяним покривом. Їхня шкіра тепла на дотик і має бархатисту текстуру. Порода представлена у трьох розмірах: малому, середньому та великому, що дозволяє потенційним власникам обрати найзручніший варіант.

Ці собаки чудово пристосовані до квартирного утримання, але абсолютно не підходять для життя на вулиці через особливості будови тіла.

Перуанські голі собаки мають високий рівень інтелекту та легко навчаються нових команд. Вони надзвичайно віддані своїм господарям і можуть захищають у разі небезпеки "до останнього подиху". Важливою перевагою для алергіків є те, що порода вважається гіпоалергенною через відсутність линяння.

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