В Україні різко дешевшає популярний овоч: його додають майже до всіх салатів

Виробники змушені знижувати ціни

В Україні різко падають ціни на тепличні огірки. Лише за останній тиждень вартість овочів знизилася на 42%.

За даними моніторингу проекту EastFruit, збільшення обсягів вибірки в українських комбінатах та невисокий попит на овочі є головними факторами, які провокують негативну динаміку цін у даному сегменті.

Зазначається, що зараз тепличні комбінати відвантажують овоч за ціною 45-75 гривень за кілограм, залежно від сорту. Це на 42% дешевше, ніж минулого тижня.

Велику конкуренцію овочеві становить імпортна продукція з Румунії. Багато імпортерів мають великі запаси огірки ще минулого тижня, тому змушені знизити ціни на продукцію до 25 гривень за кілограм.

Великі тепличні господарства також повідомляють про великі залишки продукції на складах та, щоб уникнути накопичення нереалізованих обсягів огірка, виробники змушені знову знижувати ціни на свою продукцію.

Враховуючи низку факторів, українські тепличні комбінати не бачать іншого виходу, окрім як і надалі знижувати відпускну вартість, яка на даний момент вже в середньому на 34% нижча, ніж наприкінці квітня 2024 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в період січня-квітня 2025 року найістотніше змінилася вартість на один вид м’яса.