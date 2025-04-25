Adidas звинуватили у расизмі. Подробиці скандалу

Вона подала позов до суду

Німецька компанія Adidas, один зі світових лідерів виробництва спортивних товарів, втрапила у скандал. Колишня співробітниця зі США Ейпріл Бертон подала до суду, стверджуючи, що її незаконно звільнили після скарг на расистські та сексистські коментарі старших директорів.

Як розповідає Financial Times, Бертон працювала над Ivy Park — проєктом Adidas з Бейонсе, який вже закрито. За її словами, старший колега дав їй прізвисько "мавпа". Бертон поскаржилася у відділ кадрів Adidas у квітні 2022 року, проте там, стверджує вона, питання не вирішили.

Також Бертон заявила, що старший керівник Adidas зробив низку недоречних зауважень щодо Бейонсе. За її словами, це сталося на вечірньому заході, присвяченому завершенню фінансового року компанії у 2023 році.

Ейпріл Бертон. Фото Kristina Barker/FT

Adidas вже звинувачували у терпимості до проявів расизму у компанії

Заяви Бертон з'явилися в період, коли Adidas звинувачували у неналежному поводженні та применшенні масштабів випадків расизму в компанії. Німецького виробника спортивного одягу критикували за те, що вона нібито закривала очі на неналежну поведінку Каньє Веста, непередбачуваного репера та модельєра, з яким вона співпрацювала у надзвичайно успішній лінійці кросівок.

У 2022 році Adidas врешті-решт розірвала зв'язки з Вестом. Проте лише після того, як його антисемітська тирада в соціальних мережах викликала широке обурення.

Що кажуть в Adidas

Бертон вимагає від Adidas відшкодувати збитки у розмірі 6,2 мільйона доларів. Компанія заявила, що розслідувала її заяви та визнала їх "безпідставними" та додала, що "рішуче захищатиметься від цих безпідставних звинувачень".

Бертон звільнили після позову

За словами Бертон, коли вона скаржилася до відділу кадрів на те, що її називали "мавпою", там припустили, що це "пестливе скорочення" її імені. Вона подала позов до суду у 2024 році, ще працюючи в компанії. Її звільнили з посади старшого менеджера з операційної діяльності після того, що вона у своїй заяві називає "фіктивним розслідуванням". Бертон приєдналася до Adidas у 2020 році.

Як розповідав "Телеграф", у серпні минулого року теперішній президент США Дональд Трамп образив свою суперницю Камалу Гарріс расистським висловлюванням.