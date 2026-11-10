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Скромна на вигляд, коштує як авто. Мер Черкас засвітив цікаву куртку з хутром бобра (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Відстібний комір із хутра бобра дає змогу змінити вигляд куртки Новина оновлена 10 листопада 2026, 11:37
Відстібний комір із хутра бобра дає змогу змінити вигляд куртки. Фото Колаж ("Телеграф")

Верхній одяг міського голови зовні схожий на модель Cortigiani з коміром із хутра бобра

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На відкриття теплого корпусу для собак мер Черкас Анатолій Бондаренко прийшов у стриманій темно-синій куртці. За лаконічним виглядом ховається цінник близько 155 тисяч гривень.

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Одяг міського голови обговорюють у Threads. "Телеграф" з’ясував, на яку модель схожа куртка Бондаренка та чим вона вирізняється.

Бондаренко в темно-синій куртці з темним коміром стоїть серед людей у приміщенні
На відкриття Бондаренко обрав коротку темно-синю куртку Джерело: Відкриті джерела

У каталозі Park Avenue є чоловіча темно-синя куртка Cortigiani з коміром із хутра бобра. На сторінці товару вказана точна ціна – 154 355 гривень.

Сторінка товару Cortigiani з курткою на моделі, ціною, розмірами та статусом відсутності
Схожа модель у каталозі Park Avenue коштує 154 355 гривень Джерело: Відкриті джерела

Куртку в каталозі та одяг мера візуально зближують колір, короткий крій, темний відкладний комір і центральна металева блискавка. На кадрі з відкриття також помітний характерний трикотажний низ.

На каталожних фото модель має широкі еластичні манжети й пояс у рубчик. З боків – прорізні кишені на блискавках, а центральна застібка оснащена двома бігунками.

Чоловік у короткій синій куртці на блискавці тримає руку в бічній кишені
У моделі Cortigiani – трикотажні манжети й пояс у рубчик Джерело: Відкриті джерела

Головна особливість моделі – об’ємний хутряний комір, що контрастує з темно-синьою тканиною. Його можна відстебнути: комір додатково захищає від холоду та змінює вигляд куртки.

Темний хутряний комір і металева блискавка синьої куртки великим планом
Хутряний комір контрастує з основною тканиною куртки

За 154 тисячі гривень, які вказані на ціннику цієї куртки в магазині, можна придбати непоганий автомобіль.

Червоний седан Mazda 6 2006 року в оголошенні AUTO.RIA
За ціну куртки можна придбати вживане авто на кшталт Mazda 6 Джерело: Відкриті джерела
Оголошення про продаж Daewoo Sens 2005 року за 152 757 гривень
За суму, вказану за куртку, можна придбати непоганий автомобіль Джерело: Відкриті джерела
Чорний Chevrolet Aveo 2007 року та оголошення з ціною 3 200 доларів
За ціну куртки можна придбати вживаний Chevrolet Aveo Джерело: Відкриті джерела

Як повідомляв "Телеграф", у декларації міського голови Черкас зазначені ВАЗ 210990-20 2007 року випуску та VOLKSWAGEN AMAROK, придбаний за 700 000 грн. У мера також є причіп і мотоцикл. Детальніше читайте в матеріалі про перелік транспортних активів Анатолія Бондаренка.

Теги:
#Черкаси #Стиль #Куртка #Анатолій Бондаренко #Мер Черкас