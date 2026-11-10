Скромна на вигляд, коштує як авто. Мер Черкас засвітив цікаву куртку з хутром бобра (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Верхній одяг міського голови зовні схожий на модель Cortigiani з коміром із хутра бобра
На відкриття теплого корпусу для собак мер Черкас Анатолій Бондаренко прийшов у стриманій темно-синій куртці. За лаконічним виглядом ховається цінник близько 155 тисяч гривень.
Читайте також: Його хотіли вбити 6 разів: де зараз ексмер Одеси Едуард Гурвіц і що каже про війну
Одяг міського голови обговорюють у Threads. "Телеграф" з’ясував, на яку модель схожа куртка Бондаренка та чим вона вирізняється.
У каталозі Park Avenue є чоловіча темно-синя куртка Cortigiani з коміром із хутра бобра. На сторінці товару вказана точна ціна – 154 355 гривень.
Куртку в каталозі та одяг мера візуально зближують колір, короткий крій, темний відкладний комір і центральна металева блискавка. На кадрі з відкриття також помітний характерний трикотажний низ.
На каталожних фото модель має широкі еластичні манжети й пояс у рубчик. З боків – прорізні кишені на блискавках, а центральна застібка оснащена двома бігунками.
Головна особливість моделі – об’ємний хутряний комір, що контрастує з темно-синьою тканиною. Його можна відстебнути: комір додатково захищає від холоду та змінює вигляд куртки.
За 154 тисячі гривень, які вказані на ціннику цієї куртки в магазині, можна придбати непоганий автомобіль.
Як повідомляв "Телеграф", у декларації міського голови Черкас зазначені ВАЗ 210990-20 2007 року випуску та VOLKSWAGEN AMAROK, придбаний за 700 000 грн. У мера також є причіп і мотоцикл. Детальніше читайте в матеріалі про перелік транспортних активів Анатолія Бондаренка.