Коли День матері у 2025 році і чи буде вихідний у цей день

Не забудьте привітати своїх мам зі святом та порадувати їх подарунками та увагою

В Україні щороку відзначають День матері. У це свято приділяють особливу увагу матерям, вітають їх, дарують подарунки та дякують за життя. Дата цього свята "плаваюча" — друга неділя травня. У 2025 року День матері припадає на 11 травня. Звичайний календарний вихідний в цей день буде, а ось додаткових вихідних не передбачається.

"Телеграф" розповість про історію та традиції свята, і як його відзначають в Україні.

День матері 2025 — історія та традиції свята

Історія свята бере свій початок у 1907 році. Американка Анна Джарвіс хотіла вшанувати пам’ять своєї мами, яка під час Американської громадянської війни лікувала та годувала солдатів. Анна хотіла заснувати свято на честь всіх матерів у світі. І лише після смерті мами їй це вдалося.

Анна Джарвіс написала безліч листів, адресованих держустановам, із проханням заснувати День матері. І в 1914 році її прохання почули — свято заснували, а датою обрали другу неділю травня. Згодом традиція вітати матерів цього дня поширилася на всі штати Америки, а потім і на інші країни.

День матері в Україні почали відзначати 1929 року. На той час у Львові та Тернополі організовували фестивалі та концерти, присвячені матерям. Проте вже 1929 року радянська влада заборонила це свято. Лише з початком незалежності, у 1999 році в Україні офіційно повернули традицію відзначати День матері у другу неділю травня.

Як відзначають День матері?

Цього дня прийнято вітати своїх мам зі святом, дякувати їм за життя, дарувати квіти та подарунки. Якщо є можливість — проведіть час зі своїми мамами, поспілкуйтеся з ними, допоможіть у справах, якщо це потрібно. Знайдіть слова, щоб висловити свою любов і подяку мамам.

У школах та дитячих садках у День матері проводять тематичні концерти, дарують мамам листівки та квіти. Також цього дня організовують культурні заходи та фестивалі, які також присвячені мамам.

Раніше "Телеграф" публікував церковний календар на квітень 2025 року. Цього місяця відзначається Великдень та Лазарєва субота.