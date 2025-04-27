Загинув на війні за день до свого 56-річчя: як зараз виглядає могила колишнього нардепа Олега Барни

Саме він виносив із трибуни колишнього прем’єра Яценюка

Два роки тому стало відомо, що на війні проти росіян загинув колишній народний депутат Олег Барна. Політик віддав своє життя за Україну 17 квітня 2023 року – за день до свого 56-го дня народження.

Барна був відомою політичною особистістю. "Телеграф" розповідає, ким був чоловік до повномасштабної війни з Росією, де поховано Олега Степановича і як виглядає його могила.

Олег Барна — що про нього відомо

Народився 18 квітня 1967 року у Тернопільській області у селищі Нагірянка, у сім’ї вчителів. 1991 року закінчив навчання на фізико-математичному факультеті Тернопільського педагогічного інституту, а пізніше отримав кваліфікацію в галузі управління освітньою системою та права. З 1991 по 2014 рік викладав математику, фізику, інформатику та допризовну підготовку у школах Тернопільської області. Вже тоді проявляв активну громадську позицію.

Олег Барна з батьками та братом Степаном. Фото: facebook.com

Барна виступав в акції "Україна без Кучми" та керував регіональними передвиборчими штабами "БЮТ" Тимошенко та Ющенка. Був одним з активних учасників Євромайдану, де під час зіткнень у Маріїнському парку отримав поранення в голову та праве плече.

Виступ Барни біля Верховної Ради, 3 грудня 2013 року

Барна після поранення на Майдані. Фото: архів дружини Ольги Барни, hromadske.ua

З початком російської агресії на Донбасі Юрій Степанович вирушив на передову у складі 128-ї окремої гірничо-піхотної бригади, де отримав контузію. У жовтні 2014 року його було обрано до Верховної Ради як мажоритарного кандидата від "Блоку Петра Порошенка". Вже тоді Барна говорив про повномасштабну війну з РФ, яку не можна назвати АТО. 14 січня 2015 року нардеп назвав з трибуни ВРУ російського диктатора Путіна х**лом.

Під час роботи в парламенті політик неодноразово ставав учасником бійок, однак найбільшої популярності Барна отримав після інциденту 11 грудня 2015 року, коли він спробував прибрати з трибуни тодішнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка. На деякий час нардепа було відсторонено з фракції БПП.

Як загинув Олег Барна

З початком повномасштабного вторгнення Олег Барна пішов на фронт, де служив стрільцем у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Загинув під час штурму позицій ворога під Вугледаром, отримавши смертельне осколкове поранення в шию.

Де поховали і як виглядає могила Олега Барни

21 квітня 2023 року відбулося прощання з екснардепом та його командиром Валерієм Дороховим у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності у Києві. Віддати честь загиблим прийшли сотні людей, серед них Петро та Марина Порошенки. На церемонії прощання був фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Поховали чоловіка 23 квітня 2023 року на Пантеоні Героїв у селі Білобожниці Тернопільської області.

Похорон Олега Барни Похорон Олега Барни Похорон Олега Барни Марина та Петро Порошенко

У 2025 році на могилі Барни було встановлено пам’ятник у монохромі, із зображенням бойових та отриманих у цивільному житті нагород. "Душа — Богу, життя — Україні, честь — собі!", — такий напис вигравірували на надгробку.

Олег Степанович був одружений з педагогом Ольгою Барною. У подружжя двоє дорослих синів — Андрій та Василь.

Олег Барна мав велику родину. Фото: facebook.com

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