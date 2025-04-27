Погиб на войне за день до своего 56-летия: как сейчас выглядит могила бывшего нардепа Олега Барны

Именно он выносил с трибуны бывшего премьера Яценюка

Два года назад стало известно, что на войне против россиян погиб бывший народный депутат Олег Барна. Политик отдал свою жизнь за Украину 17 апреля 2023 года — за день до своего 56-го дня рождения.

Барна был известной политической личностью. "Телеграф" рассказывает, кем был мужчина до полномасштабной войны с Россией, где похоронен Олег Степанович и как выглядит его могила.

Олег Барна — что о нем известно

Родился 18 апреля 1967 года в Тернопольской области в поселке Нагорянка, в семье учителей. В 1991 году окончи обучение на физико-математическом факультете Тернопольского педагогического института, а позже получил квалификацию в области управления образовательной системой и права. С 1991 по 2014 год преподавал математику, физику, информатику и допризывную подготовку в школах Тернопольской области. Уже тогда проявлял активную общественную позицию.

Олег Барна с родителями и братом Степаном. Фото: facebook.com

Барна выступал в акции "Украина без Кучмы" и руководил региональными предвыборными штабами "БЮТ" Тимошенко и Ющенко. Был одним из активных участников Евромайдана, где во время столкновений в Мариинском парке получил ранения в голову и правое плечо.

Выступление Барны возле Верховной Рады, 3 декабря 2013 года

Барна после ранения на Майдане. Фото: архив жены Ольги Барны, hromadske.ua

С началом российской агрессии на Донбассе Юрий Степанович отправился на передовую в составе 128-й отдельной горно-пехотной бригады, где получил контузию. В октябре 2014 года он был избран в Верховную Раду как мажоритарный кандидат от "Блока Петра Порошенко". Уже тогда Барна говорил о полномасштабной войне с РФ, которую нельзя назвать АТО. 14 января 2015 года нардеп назвал с трибуны ВРУ российского диктатора Путина х**лом.

Во время работы в парламенте политик неоднократно становился участником драк, однако наибольшую известность Барна получил после инцидента 11 декабря 2015 года, когда он попытался убрать с трибуны тогдашнего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. На некоторое время нардеп был отстранен из фракции БПП.

Как погиб Олег Барна

С началом полномасштабного вторжения Олег Барна пошел на фронт, где служил стрелком в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша. Погиб во время штурма позиций врага под Угледаром, получив смертельное осколочное ранение в шею.

Где похоронили и как выглядит могила Олега Барны

21 апреля 2023 состоялось прощание с єкс-нардепом и его командиром Валерием Дороховым в Михайловском Златоверхом соборе и на Майдане Независимости в Киеве. Воздать честь погибшим пришли сотни людей, среди них — Петр и Марина Порошенки. На церемонии прощания был фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Похоронили мужчину 23 апреля 2023 года на Пантеоне Героев в селе Белобожницы Тернопольской области.

Похороны Олега Барны Похороны Олега Барны Похороны Олега Барны Марина и Петро Порошенки

В 2025 года на могиле Барны был установлен памятник в монохроме, с изображением боевых и полученных в гражданской жизни наград. "Душа — Богу, жизнь — Украине, честь — себе!", — такую ​​надпись выгравировали на надгробии.

Олег Степанович был женат на педагоге Ольге Барне. У супругов двое взрослых сыновей — Андрей и Василий.

У Олега Барны была большая семья. Фото: facebook.com

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