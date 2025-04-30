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Ніяких "Мир! Труд! Май!": чому в Україні не варто святкувати День міжнародної солідарності трудящих

Автор
Наталія Дума
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Автор
Не плутайте російський День міжнародної солідарності трудящих із Днем праці у Європі Новина оновлена 30 квітня 2025, 13:52
Не плутайте російський День міжнародної солідарності трудящих із Днем праці у Європі. Фото Колаж Телеграфу

1 травня українці відзначають День праці, але він не має нічого спільного з радянським "Днем весни"

Донедавна в Україні День міжнародної солідарності трудящих був офіційним вихідним днем, як у більшості пострадянських країн. Однак у 2017 році це свято було перейменовано на День праці. У Росії ж воно й досі залишається помпезною подією із гаслами "Мир! Труд! Май!" та демонстраціями в дусі радянської традиції.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чому в Україні не варто святкувати День міжнародної солідарності трудящих і як він принижував нас. Також ми пригадали, з чого почалася історія Дня праці.

Історія Дня праці

Американські робітники в Чикаго у 1886 році вийшли на протест за 8-годинний робочий день. Починаючи з цього дня, це свято стало символом боротьби за права робітників. Ці події надихнули міжнародний соціалістичний рух, а пізніше їх присвоїла собі радянська ідеологія.

Однак у Радянському Союзі ідею солідарності до робітників перетворили на "шоу". Зокрема, були демонстрації з великим плакатами із зображенням Леніна, гучними гаслами про "мирну працю" та, по суті, забороною страйків. Але, звісно ж, усе було під наглядом партії.

1 травня свято Радянського Союзу

Однак все було, як "очікування" та "реальність". Насправді за гучними гаслами ховалися порушення прав робітників, маленька оплата праці і відсутність вибору роботи та професії.

Зокрема, у "Сніданку з 1+1" Єгор Гордєєв зазначив, що за кілька днів після Чорнобильської катастрофи, 1 травня 1986 року, відбулася демонстрація робітників у Києві. Працівники вийшли на Хрещатик і навіть не здогадувалися про небезпеку від забруднення повітря радіацією. Серед них були школярі, піонери тощо. Тому можна зробити висновок, що "праця у Радянському Союзі будувалась отак — всупереч цінності людини, за якісь абстрактні ідеали гідності і добра", — зазначив Гордєєв.

Українці крок за кроком відмовляються від усього радянського, що принижувало людей, звужувало їхні права, що нав'язувала імперія. Тому відмова від святкування 1 травня як совкового свята — це шлях до європейської моделі життя. Пам'ятайте, що будь-яку працю не треба прикрашати гучними гаслами, а поважати її. Зокрема, через гідну та своєчасну оплату, гарантії безпеки та рівні можливості. Ми повинні захищати не "Мир! Труд! Май!", а свою гідність і свободу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як радянська влада знищувала Київ перед нацистською окупацією. Влада гарячково готувалася до здачі Києва ворогові.

Теги:
#День праці #1 травня #Радянський Союз