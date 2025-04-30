1 мая украинцы отмечают День труда, но у него нет ничего общего с советским "Днем весны"

До недавних пор в Украине День международной солидарности трудящихся был официальным выходным днем, как в большинстве постсоветских стран. Однако в 2017 году этот праздник был переименован в День труда. В России же до сих пор остается помпезным событием с лозунгами "Мир! Труд! Май!" и демонстрациями в духе советской традиции.

"Телеграф" решил выяснить, почему в Украине не стоит праздновать День международной солидарности трудящихся и как он унижал нас. Также мы вспомнили, с чего началась история Дня труда.

История Дня труда

Американские рабочие в Чикаго в 1886 году вышли на протест за 8-часовой рабочий день. Начиная с этого дня, этот праздник стал символом борьбы за права рабочих.

Однако в Советском Союзе идею солидарности к рабочим превратили в "шоу". В частности, были демонстрации с большими плакатами с изображением Ленина, громкими лозунгами о "мирном труде" и, по сути, запретом страйков. Но, конечно, все было под наблюдением партии.

Однако все было как "ожидание" и "реальность". На самом деле, за громкими лозунгами скрывались нарушения прав рабочих, маленькая оплата труда и отсутствие выбора работы и профессии.

В частности, в "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев отметил, что через несколько дней после Чернобыльской катастрофы, 1 мая 1986 года, прошла демонстрация рабочих в Киеве. Сотрудники вышли на Крещатик и даже не догадывались об опасности от загрязнения воздуха радиацией. Среди них были школьники, пионеры и т.д. Поэтому можно заключить, что "труд в Советском Союзе строился так — вопреки ценности человека, за какие-то абстрактные идеалы достоинства и добра", — отметил Гордеев.

Украинцы шаг за шагом отказываются от всего унижающего людей советского, что сужает их права, навязываемые империей. Поэтому отказ от празднования 1 мая как совкового праздника – это путь к европейской модели жизни. Помните, что любой труд не нужно украшать громкими лозунгами, а уважать его. В частности, через достойную и своевременную оплату, гарантии безопасности и равные возможности. Мы должны защищать не "Мир! Труд! Май!", а свое достоинство и свободу.

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