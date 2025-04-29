З цим добривом помідори будете збирати відрами: як приготувати своїми руками

Простий рецепт добрива для томатів, яке можна приготувати своїми руками

Коли достатньо потеплішає городники почнуть висаджувати у відкритий ґрунт розсаду помідорів. Однак на цьому робота з цією культурою не закінчується — за кілька тижнів її треба буде удобрити. Щоб отримати добрий урожай томатів — зробіть домашнє добриво, яке наситить помідори корисними речовинами.

"Телеграф" розповість, як своїми руками приготувати ефективне підживлення для кущів помідорів, щоб потім збирати врожай відрами.

Чим удобрити помідори після посадки у відкритий ґрунт?

Вносити добриво під помідори потрібно через два-три тижні після посадки розсади у відкритий ґрунт, пише Express. Звичайно, можна купити спеціальні добрива в магазині, але можна і приготувати своїми руками, щоб бути впевненим в органічності такого підживлення.

Фото: згенеровано ШІ Grok

Для приготування розчину вам знадобиться: одна столова ложка магнієвої солі Епсома, чотири-п’ять яєчних шкаралупок — висушених і перетертих на порошок, дві столові ложки кісткового борошна, одна столова ложка харчової соди, приблизно 4 літри води.

Всі ці інгредієнти потрібно з’єднати та добре розмішати до однорідної консистенції. Поливати розчином кущі помідорів потрібно під корінь, щоб не потрапляло на листя.

Таке добриво сприятливо впливатиме на фотосинтез рослин томатів, запобігатиме вершинній гнилиці, на яку часто страждають ці овочі. Також підживлення насичує коріння та стебла рослини кальцієм та фосфором, які необхідні при зав’язці плодів, а також попередить хвороби та грибки.

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