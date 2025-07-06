Будинок, у якому виріс Папа Римський Лев XIV, продали: як він виглядає, хто його купив і хто був проти покупки

Будинок має площу приблизно 100 квадратних метрів

Будинок, де виріс Папа Римський Лев XIV виставили на продаж. Його купила влада міста, але покупка викликала запеклі суперечки.

Про це пише New York Post. Будинок нового Папи знаходиться в Долтоні, що на півдні від Чикаго. Він має площу приблизно 100 квадратних метрів і був куплений його батьками в іпотеку в 1949 році.

Спочатку будинок з трьома спальнями, в якому виріс Лев XIV, був виставлений на продаж 5 травня за 245 957 доларів, але його швидко зняли після його обрання Папою. Потім його було виставлено на аукціон, але домовласник вирішив продати його без аукціону Раді села Долтон.

Будинок, де виріс Папа Римський Лев XIV. Фото: Getty

І вчора ввечері на спеціальному засіданні Рада одноголосно проголосувала за схвалення купівлі будинку. Остаточна ціна не розголошується, але Берт Одельсон, який організував угоду, сказав, що вона "значно нижча за ту, яку вони очікували отримати".

Видання зазначає, що будинки, в яких виросли колишні папи, стали музеями та місцями паломництва, залучаючи тисячі туристів. І туристи вже стікаються до будинку у Долтоні.

Будинок, де виріс Папа Римський Лев XIV. Фото: Getty

Влада оцінює покупку позитивно і називає її "історичною" з надією на те, що вона дасть поштовх розвитку містечка. Проте, деякі місцеві жителі дивляться на це скептично. Річ у тому, що за останні роки Долтон зіштовхнувся із втратою робочих місць на виробництві.

Одна з мешканок, Мері Авент, засумнівалася у рішенні ради купити нерухомість і в тому, як вони платитимуть за її утримання. Вона сказала: "Покупка резиденції папи — це гідно захоплення, але в тому стані, в якому ми зараз перебуваємо, чи є у нас гроші? І навіть якщо є, є щось таке, що називається змістом".

"На мою думку, будинок — це сутенер, тому що він вимагає грошей щодня", — сказала вона.

Будинок, де виріс Папа Римський Лев XIV. Фото: Getty

Інші жителі порушили питання щодо фінансування базової міської інфраструктури, включаючи каналізацію, вітрини та дороги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Папа Лев XIV висловився про переговори про мир та запропонував допомогу.