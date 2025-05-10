Її Величність на коні? У Британії хочуть незвичайно увічнити покійну Єлизавету II (фото)

Також розглядаються варіанти з мостами та лиття дуба

Лише нещодавно відбулися роковини від дня народження британської королеви Єлизавети II, цього року їй могло виповнитись 99. Її Величності не стало у вересні 2022 року і тепер британці вирішили встановити покійному монарху меморіальну статую.

7 травня у Британії були представлені проєкти національного меморіалу королеви Єлизавети II – у шорт-лист потрапили 5 фіналістів. Переможця планують встановити у Лондоні біля Букінгемського палацу і коштуватиме це у 46 млн фунтів (це 2,5 млрд гривень). Людей просять висловити свою думку щодо концепцій дизайну St. James's Park до 19 травня, пише таблоїд The Sun.

1. Кінна статуя

Кінна статуя королеви буде знаходитися на публічному просторі під назвою Queen Elizabeth II Place біля воріт Мальборо. Проєкт представила компанія Foster + Partners. Тут буде "спокійне сімейство" королівських садів, а ландшафти будуть з'єднані мозаїчною доріжкою із натурального каменю. Плани також включають аудіоінсталяції голосу королеви, цифрову оранжерею та напівпрозорий міст Unity Bridge.

2. Міст єднання

Меморіальний міст, натхненний ідеєю "єднання", з 70 сходами із листя лілій від Heatherwick Studio. У центрі мосту знаходиться вапнякова скульптура покійної королеви, захищена гігантським навісом з 8 різьблених скульптурних латать. Камінь був обраний тому, що він "старітиме з гідністю".

3. Королева знову на коні

Ландшафтні архітектори J&L Gibbons охрестили покійну Єлизавету II "основою нації". Окрім коня, там ще буде інноваційний кам’яний міст.

4. Лиття древнього дуба

Точне бронзове відливання стародавнього дуба з Великого Віндзорського парку, що "вселяє благоговіння", втілює силу і витривалість покійної королеви та символізує монархію, є центральним елементом проєкту Tom Stuart-Smith.

5. Нитка доріжок

Студія WilkinsonEyre запропонувала створити ланцюжок доріжок і ландшафтів, "м’яко вплетених у природну тканину" парку з парою "витончених мостів". Все фокусується на 7 темах життя покійної королеви: правлінні, вірі, співдружності, цінностях, природі, сім'ї та принці Філіпі — чоловікові Єлизавети, який помер роком її раніше у віці 99 років.

Нагадаємо, що британська королева вступила на трон у 25 років. Раніше ми показували, як виглядала Єлизавета II до свого правління.