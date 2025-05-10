Ее Величество на коне? В Британии хотят необычно увековечить покойную Елизавету II (фото)

Также рассматриваются варианты с мостами и отливкой дуба

Лишь недавно состоялась годовщина со дня рождения британской королевы Елизаветы II, в этом году ей могло исполниться 99 лет. Ее Величества не стало в сентябре 2022 года и теперь британцы решились установить покойному монарху мемориальную статую.

7 мая в Британии были представлены проекты национального мемориала королевы Елизаветы II — в шорт-лист попали 5 финалистов. Победителя планируют установить в Лондоне возле Букингемского дворца и обойдется это в 46 млн фунтов (это 2,5 млрд гривен). Людей просят высказать свое мнение о концепциях дизайна St. James's Park в Лондоне до 19 мая, пишет таблоид The Sun.

1. Конная статуя

Конная статуя королевы будет находиться на общественном пространстве под названием Queen Elizabeth II Place у ворот Мальборо. Проект представила компания Foster + Partners. Здесь будет "спокойное семейство" королевских садов, а ландшафты будут соединены мозаичной дорожкой из натурального камня. Планы также включают аудиоинсталляции голоса королевы, цифровую оранжерею и полупрозрачный мост Unity Bridge.

2. Мост единения

Мемориальный мост, вдохновленный идеей "единения", с 70 ступенями из листьев лилий от Heatherwick Studio. В центре моста находится известняковая скульптура покойной королевы, защищенная гигантским навесом из 8 резных скульптурных кувшинок. Камень был выбран потому, что он "будет стареть с достоинством".

3. Королева снова на коне

Ландшафтные архитекторы J&L Gibbons окрестили покойную Елизавету II "основой нации". Кроме лошади, там еще будет инновационный каменный мост.

4. Отливка древнего дуба

Точная бронзовая отливка "внушающего благоговение" древнего дуба из Большого Виндзорского парка, олицетворяющая силу и выносливость покойной королевы и символизирующая монархию, является центральным элементом проекта Tom Stuart-Smith.

5. Нитка дорожек

Студия WilkinsonEyre предложила создать цепочку дорожек и ландшафтов, "мягко вплетенных в природную ткань" парка с парой "изящных мостов". Все фокусируется на 7 темах жизни покойной королевы: правлении, вере, содружестве, ценностях, природе, семье и принце Филиппе — муже Елизаветы, который умер годом ранее в возрасте 99 лет.

Напомним, что британская королева вступила на трон в 25 лет. Ранее мы показывали, как выглядела Елизавета II до своего правления.