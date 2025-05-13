Алхім посадять у в’язницю? Нардепка звернулася до поліції та СБУ через витівки блогерки

Нардеп зазначила, що їй одразу почали надходити дзвінки з погрозами.

Діяльність скандальної блогерки Анни Алхім (справжнє ім’я Ганна Буряченко) перевірить поліція та СБУ. Відповідне звернення до спецслужб надіслала народний депутат Наталія Піпа.

Про це вона повідомила у своєму профілі у Facebook. Чиновниця нагадала, що Алхім вихваляла Володимира Путіна, демонструвала показову зневагу до всього українського, танцювала перед портретами загиблих українських військових та поширювала російську пропаганду.

"Це лише мала частина "здобутків" блогерки Анни Алхім (Ганни Буряченко). І все це не просто огидно, а й має ознаки порушення низки законів України", — написала вона.

Піпа повідомила, що звернулася до правоохоронців, щоб ті розслідували діяльність Алхім щодо наявності загрози для національної безпеки. Крім того, вона закликала батьків проконтролювати своїх дітей, чи не підписані вони на проросійських інфлюєнсерів.

Крім того, нардеп повідомила, що після цього звернення їй одразу почала надходити велика кількість дзвінків з невідомих номерів.

"Маю два риторичних питання: Хто інформує Анну Буряченко про такі речі? Скільки ще захист українських цінностей в Україні буде приводом для знущань та погроз?", — написала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально розповідав про те, чому Алхім останнім часом критикується і в які скандали вона до цього вляпувалася. Прочитати про це можна у матеріалі: Скандальній Алхім оголосили війну. Але не все так однозначно...