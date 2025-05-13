Новий скандал з "Кварталом 95": відомий гурт погрожує йому судом через вкрадену пісню

Пісню використали після прямої заборони. Zwyntar вважає це ударом по репутації

Студія "Квартал 95" втрапила у черговий скандал. Музиканти українського рок-гурту Zwyntar заявили про використання музики з їхньої пісні без дозволу. Ба більше — на використання була надана пряма заборона.

Про це музиканти повідомили на офіційній сторінці у фейсбуці. У концертів від 10 травня 2025 року "Квартал 95" використав музику з пісні "Мексиканець" у своєму концерті. Відео з цим фрагментом, яке має монетизацію, з'явилося на офіційному YouTube-каналі студії. Зазначимо, що музику з пісні використали під час частини про острів Зміїний.

Кадр з виступу під пісню "Мексиканець"

Група наполягає — було створено похідний твір без дозволу. За місяць до цього музична редакторка студії та Ліги сміху отримала від гурту Zwyntar категоричну заборону на використання музики. Група надала скріншоти листування.

Заборона на використання пісні

Продовждення діалогу

У описі до відео на YouTube-каналі студія заявила, що використання пісні відбулось в рамках ст. 21 Закону України "Про авторське право і суміжні права" і вони створили пародію. Однак юристи гурту Zwyntar та музиканти із цим не згодні, адже накладений текст не має стосунку ані комічного, ані сатиричного до сенсу пісні "Мексиканець".

"Прикриваючись, начебто, пародією на наш твір, всупереч нашій прямій забороні, Студія 95 квартал використала нашу авторську мелодію", — кажуть в гурті. Більше того — у відео використано посилання не на офіційний YouTube гурту Zwyntar, а на сторонній канал. Це ускладнює можливість оскаржити порушення через YouTube-страйк.

Музиканти не хочуть бути пов'язані із "Кварталом 95" жодним чином. "Ми вважаємо це ударом по нашій репутації і не хочемо жодним чином асоціюватися із "творчістю" чи політичним контекстом Студії 95 квартал. Це принципове питання, і це грубе порушення етики, на яке ми не будемо закривати очі", — йдеться в дописі, який гурт прости вважати публічною претензією у досудовому порядку. Якщо Студія "Квартал 95" не надасть офіційних пояснень найближчим часом, Zwyntar захищатиме свої права у суді.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Квартал 95" неодноразово намагався жартувати на недоречні теми, викликаючи хвилю невдоволення. Зокрема, над вбивством мовознавиці Ірини Фаріон. Не тільки шоу, а й фільми від студії викликали обурення, наприклад, як показали мешканців східних областей України.