Алхим посадят в тюрьму? Нардеп обратилась к полиции и СБУ из-за выходок блогера

Нардеп отметила, что ей сразу же начали поступать звонки с угрозами

Деятельность скандального блогера Анны Алхим (настоящее имя Анна Буряченко) проверит полиция и СБУ. Соответствующее обращение к спецслужбам направила народный депутат Наталья Пипа.

Об этом она сообщила в своем профиле в Facebook. Чиновница напомнила, что Алхим восхваляла Владимира Путина, демонстрировала показательное пренебрежение ко всему украинскому, танцевала перед портретами погибших украинских военных и распространяла российскую пропаганду.

"Это лишь малая часть "достижений" блогера Анны Алхим (Анны Буряченко). И все это не просто противно, но и имеет признаки нарушения ряда законов Украины", — написала она.

Пипа сообщила, что обратилась к правоохранителям, чтобы те расследовали деятельность Алхим на предмет наличия угрозы для национальной безопасности. Кроме того, она призвала родителей проконтролировать своих детей, не подписаны ли они на пророссийских инфлюенсеров.

Кроме того, нардеп сообщила, что после этого обращения ей сразу же начало поступать большое количество звонков с неизвестных номеров.

"Имею два риторических вопроса: Кто информирует Анну Буряченко о таких вещах? Сколько еще защита украинских ценностей в Украине будет поводом для издевательств и угроз?", — написала она.

Напомним, ранее "Телеграф" детально рассказывал о том, почему Алхим в последнее время подвергается критике и в какие скандалы она до этого вляпывалась. Прочитать об этом можно в материале: Скандальной Алхим объявили войну. Но не все так однозначно…