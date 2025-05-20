Як відрізнити операторів мобільного зв’язку за номером телефону: повний перелік кодів

Дізнайтеся, які коди належать українським мобільним операторам і чому тепер важливо звертати увагу на звуковий сигнал під час дзвінка

В Україні сьогодні працюють кілька операторів мобільного зв’язку Kyivstar, Vodafone, Lifecell, "Інтертелеком". Кожен з них використовує унікальні телефонні коди, за якими можна визначити оператора.

Інформація про це повідомлена на офіційному сайті Kyivstar. Там зазначили, що кожен оператор має від трьох до шести таких кодів.

"Київстар": 067, 068, 096, 097, 098, 077;

Vodafone: 050, 066, 095, 099, 075;

Lifecell: 063, 073, 093;

"Інтертелеком" 089, 094, 020.

При цьому з моменту введення в Україні послуги MNP (Mobile Number Portability) абоненти можуть зберігати свій номер при переході до іншого оператора. Це означає, що навіть якщо номер починається з вказаних вище кодів, він може обслуговуватися іншим оператором.

На сайті Kyivstar вказано, що якщо ви дзвоните абоненту, який переніс свій номер іншому оператору (через послугу MNP), ви почуєте уніфікований звуковий сигнал. Відповідно, це попереджатиме користувачів про те, що дзвінок виходить за межі мережі "Київстар" і може бути пов’язаний з іншими тарифами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що користувач "Київстару" звернула увагу на досить високі відсоткові ставки за послугу "Екстра Гроші". З її допомогою українці можуть поповнити мобільний рахунок у борг, але є нюанс.