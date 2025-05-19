Абоненти "Київстар" просять повернути популярну акцію. Що відповів оператор

Вона була доступною для контрактних абонентів

Акція "Щасливий день" від мобільного оператора "Київстар", яка давала можливість отримати безлімітний інтернет всього за одну гривню, завершилася 15 травня. Проте абоненти просять оператора продовжити її.

Своє побажання один з абонентів "Київстар" висловив на Facebook-сторінці оператора. Українець пише, що акція неодноразово виручала його.

"Чи буде продовжено акцію Щасливий день ? Дуже гарна акція. Не раз виручала коли треба було", — написав абонент.

Чи продовжать "Щасливий день" — відповідь оператора

Представниця "Київстару" не дала чіткої відповіді. Вона пообіцяла, що в разі продовження акції про це повідомлять абонентів.

"Термін дії акції закінчується, якщо можливість підключення знову з'явиться, ми про це повідомимо", — відповіли в оператора.

Акція "Щасливий день" — умови

Акція діяла з 11 березня по 15 травня для користувачів контрактних тарифів. У цей період учасники акції мали змогу раз на 7 днів активувати безлімітний інтернет у додатку "Мій Київстар". Після підключення абонент отримував нетарифікований доступ до мобільного інтернету на один день.

Як розповідав "Телеграф", раніше користувачка "Київстару" звернула увагу на доволі високі відсоткові ставки за послугу "Екстра Гроші". З її допомогою українці можуть поповнити мобільний рахунок ніби в борг, але є нюанс.