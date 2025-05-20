Как отличить операторов мобильной связи по номеру телефона: полный список кодов

Узнайте, какие коды принадлежат украинским мобильным операторам и почему теперь важно обращать внимание на звуковой сигнал при звонке

В Украине на сегодняшний день работают несколько операторов мобильной связи Kyivstar, Vodafone, Lifecell, "Интертелеком". Каждый из них использует уникальные телефонные коды, по которім и можно определить оператора.

Информация об этом сообщена на официальном сайте Kyivstar. Там отметили, что у каждого оператора есть от трех до шести таких кодов.

"Киевстар": 067, 068, 096, 097, 098, 077;

Vodafone: 050, 066, 095, 099, 075;

Lifecell: 063, 073, 093;

"Интертелеком" 089, 094, 020.

При этом, с момента введения в Украине услуги MNP (Mobile Number Portability), абоненты могут сохранять свой номер при переходе к другому оператору. Это означает, что даже если номер начинается с вышеуказанных кодов, он может обслуживаться другим оператором.

На сайте Kyivstar указано, что если вы звоните абоненту, который перенес свой номер другому оператору (через услугу MNP), вы услышите унифицированный звуковой сигнал. Соответственно, это будет предупреждать пользователей о том, что звонок выходит за пределы сети "Киевстар" и может быть связан с другими тарифами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пользовательница "Киевстара" обратила внимание на достаточно высокие процентные ставки за услугу "Экстра Деньги". С ее помощью украинцы могут пополнить мобильный счет в долг, но есть нюанс.