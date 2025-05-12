Новація від lifecell викликала хвилю критики: що обурило користувачів

Якість послуг в Україні низька, а оператор піклується про роумінг, кажуть українці

Мобільний оператор lifecell оголосив про розширення послуги 5G-зв'язку в роумінгу до 61 країни. Клієнти компанії у відповідь розкритикували оператора за неякісне покриття та проблеми зі зв'язком на території України.

Про це lifecell повідомив у соціальних мережах. "Продовжуємо робити доступними сучасні технології в Україні та за її межами. Ми розширюємо перелік країн із доступом до 5G-зв'язку у роумінгу і тепер їх аж 61", – йдеться у дописі.

Для використання 5G у роумінгу потрібно мати відповідний смартфон, активну USIM або eSIM та увімкнути 5G у налаштуваннях пристрою.

Користувачі у коментарях висловили невдоволення якістю зв'язку в Україні. "Все за кордоном, а вдома немає навіть людського покриття", – зазначив один із абонентів.

Інший клієнт запитав: "А в Україні коли почнете запроваджувати 5G?" Багато коментаторів скаржаться на проблеми з 3G та 4G мережами, які, за їхніми словами, працюють неналежним чином на території України.

Під іншими дописами оператора також можна побачити скарги на якість зв'язку. Абоненти повідомляють про відсутність сигналу в Запоріжжі та проблеми з інтернетом у роумінгу в Італії. Деякі клієнти зазначають, що не можуть зв'язатися з оператором через технічні несправності під час авторизації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Київстар" звинуватили у суттєвому погіршенні якості всіх послуг. Користувачі повідомляють про проблеми з мобільним зв'язком, інтернетом та домашнім Wi-Fi.