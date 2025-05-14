Мобільні оператори здеруть втридорога? Як обрати найвигідніший тариф у 2025 році

Що пропонує трійка мобільних операторів українцям

Українські мобільні оператори пропонують різноманітні тарифні плани, серед яких можна знайти досить бюджетні варіанти. Через подорожчання послуг зв'язку для багатьох українців питання вибору найвигіднішого тарифу стало особливо актуальним.

"Телеграф" проаналізував, які тарифні плани пропонують українські мобільні оператори.

Який найдешевший тариф у "Київстарі"

Найдешевший тариф "Київстару" у 2025 році – LOVE UA Магніт за 220 грн на 4 тижні, але він доступний лише для абонентів, які переходять від інших операторів зі збереженням номера (MNP). Тариф включає 1200 хвилин на дзвінки по Україні, 20 ГБ інтернету та одну додаткову "Суперсилу" на вибір. Для звичайних абонентів найдоступнішим є LOVE UA Світло, який коштує 300 грн на 4 тижні за передплатою або 250 грн на місяць за контрактом.

Найдешевший тариф Vodafone

Vodafone пропонує тарифи Joice Start і Turbo за однаковою ціною – 270 грн на 4 тижні. В обидвох є безлімітні дзвінки всередині мережі, близько 500 хвилин на інші номери та 20-25 ГБ мобільного інтернету. Для нових абонентів, які переносять номер, діє спеціальна ціна – 200 грн на 4 тижні протягом перших шести місяців.

А що пропонує lifecell

Найбюджетніша пропозиція від lifecell – тариф Максі. Його вартість залежить від статусу абонента: від 190 грн на 4 тижні для тих, хто переносить номер, до 300 грн для неідентифікованих користувачів. Тариф включає безлімітні дзвінки на lifecell, 750+750 хвилин на всі українські номери та 20-25 ГБ інтернету з можливістю отримати додаткові гігабайти.

Також раніше "Телеграф" писав, що новація від lifecell викликала хвилю критики. Користувачів обурила якість послуг.