Йшли без зброї та несли поранених: як українські військові відходили з "Азовсталі"

Сотні захисників все ще залишаються у російському полоні

У період 16-20 травня, 3 роки тому, українські захисники вийшли із заводу "Азовсталь", який не підлягає відновленню. Військові перебували у повному оточенні ворога, тому це стало єдиною можливістю вижити. Утім, захисники не потрапили додому, а опинилися у російському полоні.

"Телеграф" нагадає, як захисники Маріуполя виходили з "Азовсталі" та скільки з них вже повернулися додому.

Оборона "Азовсталі" та вихід українських військових

Героїчна оборона заводу "Азовсталь" тривала з березня по травень 2022 року. Це відбувалося у нелюдських умовах. Українські захисники чинили опір росіянам, коли ті в кілька разів переважали їх у живій силі й техніці.

Українські військові отримували допомогу лише з повітря, іншого шляху до них дістатися не було. Зокрема, протягом оборони Маріуполя туди відправляли близько 30-ти рятувальних місій, 20 з яких закінчилися трагічно. Із 15 гелікоптерів ворог збив 3, тоді як 3 пілоти загинули.

Протягом 2 місяців евакуювали 64 поранених, десантували 72 бійці, доставили 30 тонн вантажу. Це були героїчні вчинки, адже пілоти ризикували життям задля порятунку побратимів, і деякі з них загинули.

На "Азовсталь" здійснювали повітряні операції, фото "Громадське"

Росіяни безжалісно бомбили "Азовсталь", закидуючи його бомбами, снарядами та ракетами. З кожним днем збільшувалися ризики, щоб здійснювати рятувальні операції. У захисників Маріуполя практично не залишалося провізії та зброї. Військова деблокада міста залишалась нереальним завданням.

Тож керівництво України надало бійцям право вийти із заводу заради збереження життів. Так першими виходили цивільними. Другим етапом була евакуація важкопоранених: 53 військових вивезли до окупованого Новоазовська для надання медичної допомоги. Ще 211 українських захисників доставили в окуповану Оленівку.

Першими вивозили важкопоранених бійців, фото з мережі

Поранених везли на окуповані Росією території, фото з мережі

Останніми покидали територію "Азовсталі" ті, хто мав поранення середньої тяжкості й ті, хто пересувався самостійно. Серед них були бійці спецзагону "Азов", 12 бригади Нацгвардії, 36 бригади морпіхів, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборонівці.

Військові покинули "Азовсталь", аби зберегти життя, фото з мережі

Українські військові відходили з заводу, Getty Images

Росіяни фотографували та записували особисті дані кожного, хто виходив із заводу. Також там були представники Червоного Хреста, однак їхня присутність була формальною. Загалом з "Азовсталі" виходили близько 2,5 тисяч людей. Скільки загинуло там достеменно невідомо, бо тіл окремих військових досі немає.

З "Азовсталі" виходили близько 2,5 тисяч людей, фото Getty Images

На "Азовсталі" було багато поранених українських бійців, фото Getty Images

Росіяни фіксували всіх, хто покидав "Азовсталь", фото Getty Images

Більшість захисників Маріуполя росіяни утримували в тимчасово окупованих Оленівці та Новоазовську. Військових били, катували, давали обмаль їжі, тож деякі захисники гинули в таких умовах.

Офіцер "Азову" Костянтин Кожекін повідомив "Суспільному", що Росія повернула лише 485 із близько 1400 захисників "Азовсталі". Ще 129 азовців країна-окупантка незаконно засудила, а понад 30 справ ще розглядують.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про нового командира "Азовсталі" Богдана Грішенкова. Він походить із Донеччини.