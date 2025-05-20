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Шли без оружия и несли раненых: как украинские военные выходили из "Азовстали"

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
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Что известно о выходе украинских военных из "Азовстали" Новость обновлена 20 мая 2025, 13:33
Что известно о выходе украинских военных из "Азовстали". Фото Коллаж "Телеграфа", gettyimages.com

Сотни защитников все еще остаются в плену

В период 16-20 мая, 3 года назад, украинские защитники вышли с завода "Азовсталь", который не подлежит восстановлению. Военные находились в полном окружении врага, поэтому это стало единственной возможностью выжить.

"Телеграф" напомнит, как защитники Мариуполя выходили из "Азовстали" и сколько из них уже вернулись домой.

Оборона "Азовстали" и выход украинских военных

Героическая оборона завода "Азовсталь" продолжалась с марта по май 2022 года. Это происходило в бесчеловечных условиях. Украинские защитники сопротивлялись россиянам, когда те в несколько раз превосходили их в живой силе и технике.

Украинские военные получали помощь только с воздуха, другого пути до них добраться не было. В частности, в течение обороны Мариуполя туда отправляли около 30 спасательных миссий, 20 из которых закончились трагически. Из 15 вертолетов враг сбил 3, в то время как 3 пилота погибли.

В течение 2 месяцев эвакуировали 64 раненых, десантировали 72 бойца, доставили 30 тонн груза. Это были героические поступки, ведь пилоты рисковали жизнью ради спасения собратьев и некоторые из них погибли.

"Азовсталь" спасательные операции
На "Азовсталь" совершали воздушные операции, фото "Общественное"

Россияне безжалостно бомбили "Азовсталь", забрасывая его бомбами, снарядами и ракетами. С каждым днем увеличивались риски, чтобы совершать спасательные операции. У защитников Мариуполя практически не оставалось провизии и оружия. Военная деблокада города оставалась нереальной задачей.

Поэтому руководство Украины предоставило бойцам право выйти из завода ради сохранения жизней. Так первыми покинули "Азовсталь" гражданские. Вторым этапом была эвакуация тяжелораненых: 53 военных вывезли в оккупированный Новоазовск для оказания медицинской помощи. Еще 211 украинских защитников доставили в оккупированную Оленевку.

Азовсталь 16-20 мая
Первыми вывозили тяжелораненых бойцов, фото из сети
Что с ранеными из "Азовстали"
Раненых везли на оккупированные Россией территории, фото из сети

Последними покидали территорию "Азовстали" те, кто имел ранения средней тяжести и те, кто передвигался самостоятельно. Среди них были бойцы спецотряда "Азов", 12 бригады Нацгвардии, 36 бригады морпехов, пограничники, полицейские, добровольцы, терробороновцы.

Выход из "Азовстали"
Военные покинули "Азовсталь", чтобы сохранить жизнь, фото из сети
Эвакуация из "Азовстали" 2022
Украинские военные выходили с завода, Getty Images

Россияне фотографировали и записывали личные данные каждого выходящего с завода. Также там были представители Красного Креста, однако их присутствие было формальным. Всего из "Азовстали" выходили около 2,5 тысяч человек. Сколько погибло там неизвестно, потому что тел отдельных военных до сих пор нет.

Как украинские военные уходили из "Азовстали"
Из "Азовстали" выходило около 2,5 тысяч человек, фото Getty Images
"Азовсталь" 2022
На "Азовстале" было много раненых украинских бойцов, фото Getty Images
Выход из "Азовстали"
Россияне фиксировали всех, кто покидал "Азовсталь", фото Getty Images

Большинство защитников Мариуполя россияне удерживали во временно оккупированных Оленевке и Новоазовске. Военных били, пытали, давали мало пищи, некоторые защитники погибали в таких условиях.

Офицер "Азова" Константин Кожекин сообщил "Суспильному", что Россия вернула лишь 485 из около 1400 защитников "Азовстали". Еще 129 азовцев страна-оккупанта незаконно осудила, а более 30 дел еще рассматривают.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о новом командире "Азовстали" Богдане Гришенкове. Он происходит из Донбасса.

Теги:
#Азовсталь #Эвакуация #Мариуполь #Украинские военные