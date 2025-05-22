Покинула Україну та захищає російську мову: де зараз співачка Світлана Лобода

Артистка зараз не проживає в Україні, але продовжує виступати у світі

Українська співачка Світлана Лобода після початку вторгнення росіян засудила країну-агресорку та покинула її територію. Водночас артистка продовжує спілкуватися російською та записує на цій мові нові пісні.

"Телеграф" розкаже, якою є діяльність співачки, куди вона зникла і чим займається зараз.

Що відомо про Світлану Лободу

Лобода народилась у 1982 році в Ірпені на Київщині. Навчалась у музичній школі, де опановувала гру на фортепіано та вокал. Вищу освіту здобувала в академії естрадного та циркового мистецтв, де вивчала естрадно-джазовий вокал. Ще один виш, де вчилась Лобода — столичний університет культури, де вона здобувала фах "менеджер шоубізнесу".

Світлана Лобода у дитинстві, фото з мережі

У 14 років Світлана стала солісткою клубного джаз-бенду. Також вона була учасницею колективу "Капучино". Після цього виконавиця почала сольну кар'єру. Певний час виступала як Алісія Горн.

У 2004 році Лобода стала учасницею гурту ВІА Гра. Це дало їй масштабну популярність. Утім, співачка все так вирішила продовжити сольну кар'єру та вийшла з колективу. Першими відомими треками стали "Постой, мужчина", "Мишка, гадкий мальчишка", "Ты не забудешь".

Світлана Лобода - "Постой, мужчина"

У 2009 році Світлана поїхала представляти Україну на Євробаченні з піснею Be My Valentine. Там вона посіла 12 місце.

Світлана Лобода на Євробаченні

Популярними композиціями того часу стали "Жить легко", де вона перевтілилась у товстунку, і "Сердце бьётся" з Максом Барських. У 2010 році Світлана почала співпрацю з продюсеркою Нателлою Крапівіною. Тоді вийшли пісні "Революция" і "Спасибо", які були на слуху в українців.

Певний час Світлана вдосконалювала співочі й танцювальні навички у США. А її трек What about U звучав на чемпіонаті з футболу Євро-2012. Була тренеркою у співочому шоу "Голос. Діти" на каналі "1+1".

Лобода була суддею "Голос. Діти", фото з мережі

Співачка продовжила виступати у Росії після окупації Криму та початку війни на Донбасі. Також відвідувала пропагандистські телепрограми, де розповідала про "погрози від радикалів". Часто виступала на російському ТБ і на вечірках олігархів країни-терористки. За це її концерти в Україні регулярно скасовували. Сама ж артистка часто називала такі дії проплаченими.

Лобода виступала в Росії після 2014 року, фото з мережі

Водночас Лобода стала популярною співачкою на пострадянському просторі. Її треки "К чёрту любовь", "Твои глаза", "Пора домой", "К чёрту любовь" отримували мільйони прослуховувань на різних музичних платформах.

Де зараз Світлана Лобода

Коли Росія повномасштабно напала на Україну, артистка записала відео, де назвала себе "маленькою людиною" і попросила "завершити пекло". Через певний час співачка остаточно засудила Росію за війну. Вона пояснювала, що не могла зробити це одразу, адже повинна була виїхати з країни-окупантки.

Повернувшись в Україну, артистка почала допомагати військовим, а також постраждалим від війни українцям. Зокрема, перераховувала кошти на відновлення її рідного Ірпеня після деокупації містечка. Також Світлана почала записувати пісні українською, зокрема "Два незнайомці", "Молитва", "По-українськи".

Світлана Лобода - "Два незнайомці"

Водночас у 2023 році Лобода потрапила у скандал, коли принизила дівчину, яка прийшла на її виступ з плакатом "Харків без Лободи". Вона запитала: "Хто тобі дав грошей" і сказала "Є люди завербовані, навіть звертатися немає сенсу".

Лобода принизила харків'янку

В інтерв'ю для "YouTube-каналу "BBC News — Російська служба" Лобода захищала російську. Вона сказала, що ця мова не є власністю влади країни-окупантки. Тож Світлана продовжує спілкуватися російською у публічному просторі.

Лобода захищала російську, фото з мережі

"Не російська мова вбиває українських дітей і українських людей. Велика частина України говорить російською мовою. Але потрібно розбиратися в тому, яка ти людина і що ти несеш, і що ти хочеш, і чим ти можеш допомогти. А не те, якою мовою ти говориш. Російська мова не належить російській владі", — вважає Лобода.

Також артистка продовжила писати нові треки російською та виступала на одній сцені з росіянами у Дубаї. Окрім цього, Лобода захищала російськомовного таксиста, який відмовився спілкуватися з пасажирами державною мовою, хоча це передбачено законом.

Лобода захищала російськомовного таксиста, фото з її соцмереж

Після кількох скандалів в Україні Світлана переїхала разом з доньками у Латвію. Водночас вона продовжує давати концерти в різних країнах світу, де виконує пісні російською та українською.

Лобода продовжує давати концерти, фото з її соцмереж

У 2024 році співачку помітили на поєдинку боксера Олександра Усика із Тайсоном Ф'юрі в Саудівській Аравії. Вона привітала чемпіона з успішним боєм за лаштунками.

Лобода тримає чемпіонський пояс Усика, фото з її соцмереж

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз зірка "Україна має талант" Вікторія Петрик. Вона дуже змінилась, тож співачку складно впізнати.