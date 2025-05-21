Був багатодітним батьком: що відомо про нащадків вбитого ексрадника Януковича Портнова

Політик був багатодітним батьком

Сьогодні, 21 травня, в Іспанії застрелили колишнього радника президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова. У політика вистрелили чотири рази, від чого він помер на місці.

Чиновника часів Януковича вбили біля школи в елітному районі Мадрида. Це сталося, коли він підвозив дітей до навчального закладу. Попередньо, вони бачили вбивство батька. Тож "Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про нащадків Портнова.

Що відомо про дітей Портнова

Портнов перебував у шлюбі з жінкою Тетяною, з якою вони познайомилися ще у школі. Вона працювала приватним нотаріусом. Подружжя виховувало двоє дітей: сина Тетяни від попереднього шлюбу — Ігоря, якого політик усиновив та Лілю, народжену у 1994 році. Ігор навчався на юридичному факультеті Київського університету імені Шевченка.

Ігор Портнов - син Андрія Портнова, фото з мережі

Згодом подружжя розлучилось. Зараз цивільною дружиною політика є Анастасія Валяєва, яка з 2014 року має російське громадянство. Вони мають четверо дітей: Варвару (2012), Уляну (2014), Василісу (2019) та Михайла (2022). Більшість їхніх дітей ще є малими, тож, ймовірно, вони не ведуть соцмережі або зареєстровані під іншими іменами. Про них них немає інформації в мережі. Однак відомо, що неповнолітні навчаються в Американській школі в заможному муніципалітеті Мадрида — Посуело.

Після втечі Портнова з України у дружини Анастасії та її мами Лідії з'явилось чимало майна у Росії. Зокрема, офісні приміщення на 2 тисячі квадратних метрів у бізнес-центрі "Мосфильмовский". Також Валяєва та її матір були бізнес-партнерами Андрія Портнова у словацькій компанії Leshko Group.

Анастасія Валяєва - дружина Портнова, разом з мамою, фото з мережі

Валяєва працювала в адвокатському об’єднанні "Колегія правозахисників". Її створив помічник нардепа Андрія Портнова — Володимир Макар. Також вона була помічницею народного депутата Володимира Пилипенка. Він входив у так звану "групу Портнова" у Верховній Раді. У власності Валяєвої була квартира на Печерську у Києві та будинок на 900 квадратних метрів під Москвою.

Анастасія Валяєва володіла елітною нерухомістю, фото з мережі

У 2022 році стало відомо, що 29-річний син Портнова — Ігор — виїхав з України за підробленими документами. Він мав тимчасовий дозвіл на виїзд з країни як волонтер. Його нібито надала Львівська військова адміністрація на підставі звернення від ГО "Народна самооборона". Утім, документ виявився фейковим.

У 2024 році Портнов переписав на своїх неповнолітніх дітей будинок в елітному селі Козин під Києвом. Його площа складає понад 1000 квадратних метрів. Також він переписав земельну ділянку площею 0,65 гектарів. Він зробив це через юристку Марину Парінову, оскільки сам перебував в Іспанії. Інтереси дітей представляла матір неповнолітніх Валяєва.

Що відомо про Андрія Портнова

Портнов тривалий час працював в юридичній сфері. Він створив власну компанію "Портнов і партнери", яка надавала послуги щодо приватизації, інвестиційного бізнесу та корпоративного управління.

Згодом Портнов пішов у політику. Певний час очолював фракцію "Блок Юлії Тимошенко". Супроводжував скандальні "газові контракти" Тимошенко з Росією. У 2010 році чиновник став заступником голови Адміністрації президента Януковича — керівником Головного управління з питань судової реформи та судоустрою.

Портнов працював в АП за Януковича, фото з мережі

Подейкували, що Портнов був дотичний до створення "диктаторських законів" 16 січня 2014 року, які обмежували права людей. Сам він казав, що розробляв лише один закон. Після 2014 року політик втік з України.

Спершу ексчиновник перебував у Росії, а згодом перебрався до Австрії, де займався юридичною практикою. В Україні проти нього відкривали одразу кілька кримінальних справ: за незаконне отримання виплат, присвоєння та розтрату майна, а також отримував підозру за держзраду. Йшлося про можливу причетність політика до анексії Росією Криму.

Портнову оголошували підозру у держзраді, фото з мережі

У 2019 році Портнов повернувся в Україну. Він подавав позови проти п'ятого президента Петра Порошенка, зокрема звинувачуючи його у "державній зраді", "спробі захоплення державної влади", "перевищенні влади та службових повноважень".

Портнов також заявляв, що створив законопроєкт, яким забороняється обіймати держпосади тим, хто працював в органах влади після перемоги Майдану та до 2019 року. Вимагав переглянути висвітлення у підручниках з історії України Революції Гідності, заявивши, що це "спотворює дійсні історичні події". У 2022 році Портнов покинув Україну як багатодітний батько.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник відомий ведучий "Інтеру" Юрій Кот. Виявилось, що він виїхав у Росію.