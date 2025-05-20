Був ведучим Антимайдану та підтримував сепаратистів на Донбасі: куди зник "голос" Інтера Юрій Кот

Ведучий став пропагандистом медіа країни-агресорки

Юрій Кот — телеведучий, шоумен, сценарист українського походження. Згодом він став ведучим Антимайдану, почав підтримувати псевдоформування "ЛДНР" і остаточно зрадив Україну. Раніше ми розповідали, куди зник колишній мер Харкова Михайло Добкін.

"Телеграф" розкаже, куди зник ведучий, який виявився зрадником і чим він займається зараз.

Що відомо про Юрія Кота

Кот народився у Житомирі у 1976 році. Навчався у Житомирському педагогічному інституті і Київському інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Почав свій шлях з роботи диктором на Житомирському обласному радіо, а також викладав українську літературу у виші. По суботах Юрій викладав у Березовській школі-інтернаті для дітей зі зниженим слухом.

Згодом Кот вирішив перебратися до Києва. Там він працював позаштатним кореспондентом на Новому каналі. Наступна робота — журналістом на УТ-1. Через певний час він пройшов кастинг на посаду бренд-голосу телеканалу "Інтер". Тоді кар'єра Кота почала рухатися вгору.

Кот був бренд-голосом телеканалу "Інтер", фото з мережі

Кот був ведучим таких програм, як "Національна лотерея" на "Інтері", "Світло" на Першому національному, "Весілля для тебе" на М1, "Відпочинок навпаки" на "Україні". Також був диктором програм "Країна. Історія українських земель", "Все для тебе", автором і продюсером проєкту "Чудотворні святині".

У 2013 році Кот став ведучим Антимайдану і почав поширювати проросійські наративи, аби показати вступ у ЄС у негативному контексті. Влаштовував в Україні проросійську ходу "Безсмертний полк".

Кот був ведучим Антимайдану, скриншот з відео

Після Революції Гідності втік до Росії. Там він почав роботу у пропагандистському інформаційному агентстві "Росія сьогодні" та новинному сайті "Украина.ру" випусковим редактором. Ведучий підтримував анексію Росією Криму та війну на Донбасі.

Кот втік до Росії і став поширювати там пропаганду, фото з мережі

У 2015 році Кот перейшов в інше прокремлівське медіа News Front, яке поширювало фейки про Україну. Співпрацював з проросійською організацією "Комітет порятунку України", до якої входили колишні українські високопосадовці Микола Азаров, Ігор Марков та Володимир Олійник. Він керував інформаційним департаментом цієї політсили.

Де зараз Юрій Кот

У 2016 році Кот став ведучим політичної пропагандистської програми "Добрий вечір, Києве" на російському телеканалі "Царьград ТВ". Виступаючи на ТБ, журналіст неодноразово поширював антиукраїнські меседжі. Він називав Львів "містом неонацизму", заявляв, що в Україні переслідують російськомовних, а також нібито поширюють антисемітизм.

Юрій Кот поширює брехню про Україну, фото з мережі

У 2018 році створив рух українців у Росії "Парус", а через рік став прессекретарем "Всесвітнього російського народного собору".

З 2020 року Кот почав виступати на білоруському телебаченні, коментуючи мітинги у цій країні. З 2022 року ведучий працює викладачем кафедри журналістики Московського інституту культури.

Кот викладає у московському виші, фото з мережі

У 2022 році в Україні Коту повідомили підозру про державу зраду. Все — через його підтримку сепаратистів на Донбасі та роботу у пропагандистських медіа. У своєму телеграм-каналі Кот підтримує Росію у війні з Україною та злочини окупантів.

Коту повідомили підозру про держзраду, фото з мережі

У 2023 році РНБО ввела санкції проти Кота за антиукраїнську діяльність.

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