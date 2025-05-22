Постійно щось нашіптував Зеленському: куди зник ексголова ОП Андрій Богдан

Політик зараз не висвітлює своє життя

Андрій Богдан — відомий політик, який обіймав посаду заступника Кабміну в уряді Миколи Азарова, а також голови Офісу президента Володимира Зеленського. Останнім часом Богдан не з'являється у медійному просторі, як і колишній мер Харкова Михайло Добкін.

"Телеграф" розкаже про діяльність політика, де він зараз і чим займається.

Що відомо про Андрія Богдана

Богдан народився у Львові. Він здобув юридичну освіту у Львівському університеті імені Франка. У цьому ж виші навчався на економіста. На першу роботу в "Львівську залізницю" Богдана влаштував батько. У 2001 році отримав роботу адвоката в Київському господарському суді. Згодом став партнером Адвокатського обʼєднання "Пукшин і Партнери".

У 2007 році Андрій балотувався у Верховну Раду від блоку "Наша Україна — Народна самооборона". Був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Андрія Портнова. Ексчиновника часів Януковича застрелили у Мадриді, коли він підвозив дітей до школи.

Андрій Богдан був помічником Портнова, фото з мережі

У 2010 році Богдан став заступником міністра Кабінету міністрів — урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики в уряді Миколи Азарова. У 2014 році Богдан став радником голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, а через рік — його адвокатом.

У 2014 році Андрій знову намагався потрапити у Раду, цього разу від "Блоку Петра Порошенка". Утім, зробити йому це не вийшло. Через 2 роки його виключили з партії.

Андрій Богдан був радником Коломойського, фото УНІАН

У 2019 році Богдан став радником з юридичних питань кандидата у президенти Володимира Зеленського. Після його перемоги юриста призначили головою Офісу президента. Закон "Про очищення влади" забороняв чиновникам часів Віктора Януковича обіймати державні посади до 2024 року. Тому й Адміністрацію президента перейменували, аби обійти закон.

Богдана називали "сірим кардиналом" в Офісі президента. Він супроводжував його під час робочих робочих поїздок, а також часто йому щось нашіптував на вухо. Андрій заявляв, що владі не потрібні журналісти для того, щоб комунікувати із суспільством. Також він пропонував надати російській статус регіональної у тих областях, де люди цього хочуть. Окрім цього, колишній очільник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявляв, що Богдан хотів припинити розслідування злочинів часів Революції Гідності.

Богдана називали "сірим кардиналом" ОП, фото УНІАН

У 2020 році Зеленський звільнив Богдана. Були чутки, що причиною такого рішення стали конфлікти із радником Зеленського Андрієм Єрмаком. Урешті останній замінив Богдана на посаді голови ОП. Після цього Андрій відновив юридичну діяльність. Також він критикував Зеленського: казав, що "тепла ванна" президента "перетворилася на бетонний склеп".

Де зараз Андрій Богдан

Протягом останніх років політик не дуже часто з'являється у публічному просторі. Після початку повномасштабного вторгнення росіян Андрій став показувати, що допомагає військовим на фронті. Зокрема, привозив туди автівки.

Андрій Богдан показував, що допомагає військовим, фото з його соцмереж

Андрій Богдан привозив автівки на фронт, фото з його соцмереж

У 2024 році журналістка "Телеграфу" Марина Шашкова з посиланням на свої джерела написала, що політик зараз перебуває за кордоном. За словами співрозмовника, він має відстрочку від мобілізації через наявність 5 дітей. Також йшлося про те, що Богдан "хоче балотуватися з новим політичним проєктом" у можливих майбутніх виборах.

У 2025 році Богдан поширив світлину засновника Tesla Motors і старшого радника президента США Дональда Трампа — Ілона Маска — у фейсбуці. А через кілька днів завантажив своє фото в образі Маска. Зазначимо, що мільярдер заявляв, що Крим має бути визнаний російським, на окупованих територіях треба провести референдуми, а Україна повинна відмовитися від вступу в НАТО.

Богдан постив фото Ілона Маска, фото з його соцмереж

Богдан опублікував себе в образі Маска, фото з його соцмереж

Згодом політик оновив світлину, де він стоїть біля Офісу президента та спілкується з журналістами.

Богдан за часів роботи в Офісі президента, фото з його соцмереж

Раніше "Телеграф" розповідав, чим зараз займається колишній голова МЗС Дмитро Кулеба. Він тепер працює у закордонних вишах.