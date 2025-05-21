Їздила у Росію та була "поза політикою": як змінилась і де зараз зірка "Україна має талант" Вікторія Петрик

Виконавиця веде непублічне життя

Сьогодні, 21 травня, день народження святкує виконавиця Вікторія Петрик, яка була переможницею дитячої "Нової хвилі 2010". Цього дня їй виповнюється 28 років. Протягом останніх років Вікторія зникла з усіх радарів, як і співак 2000-х Василь Бондарчук.

"Телеграф" розповість про кар'єру співачки, де вона зараз і чим займається.

Що відомо про Вікторію Петрик

Майбутня співачка народилась у 1997 році в Одесі у сім'ї музикантів. Згодом родина перебралась до села Нерубайське. У 2001 році Вікторія почала відвідувати Воронцовський палац дитячої та юнацької творчості. Через рік вона стала співати сольно.

Петрик навчалась у музичній школі в Одесі, спершу опановуючи гру на скрипці, а потім — на фортепіано. У 2004 році Петрик отримала гран-прі на міжнародному дитячому конкурсі "Зоряні мости". Також вигравала на міжнародних фестивалях "Зірочка" і "Молода Галичина".

Петрик почала співати з дитинства, фото з мережі

У 2008 році Петрик взяла участь у Національному відборі на дитяче Євробачення, в якому перемогла. На міжнародному пісенному конкурсі вона зайняла друге місце. Там вона виконала українську пісню "Матроси", а номер був з морською тематикою. Участь у дитячому Євробаченні стала проривом у кар'єрі молодої виконавиці.

Вікторія Петрик на дитячому Євробаченні

Масштабну популярність Вікторія отримала після участі у програмі "Україна має талант". Вона брала участь у шоу зі своєю сестрою Анастасією. Дівчата увійшли в п'ятдесятку найкращих талантів України.

Вікторія і Анастасія Петрики на "Україна має талант"

У 2010 році Вікторія зайняла першу сходинку на міжнародному конкурсі "Нова хвиля", яку розділила з вірменським гуртом "Размік і друзі". У 2012 році Петрик отримала премію "Людина року". Вона здобула перемогу у номінації "Кумир нації" разом з сестрою Анастасією.

Вікторія і Анастасія Петрики, фото з мережі

У 2013 році Вікторія брала участь у відбірковому турі "Нової хвилі", утім, не пройшла через вік. Через рік Петрик взяла участь у Нацвідборі на Євробачення, де посіла другу сходинку.

Вікторія Петрик на Нацвідборі на Євробачення

У 2014 році Петрик разом з В'ячеславом Рибіковим виступала від України на "Новій хвилі". У той період вона випускала треки "Дерево любові", Freedom, "Чаклунка", "Весна".

Через 2 роки співачка знову взяла участь у Нацвідборі на Євробачення, однак безуспішно. Тоді судді зазначили, що Вікторія має сильний голос, однак не чіпляє як артистка.

Вікторія Петрик на Нацвідборі на Євробачення

Вікторія продовжувала їздити у Росію після анексії Росією Криму та початку війни на Донбасі. Вона позиціювала себе "вне политики": "Артисти можуть, незважаючи на цю ситуацію, літати в різні країни. У нас був нещодавно концерт у Москві, ми співали українські пісні і нам аплодували стоячи. Нам кажуть, ми не хочемо воювати".

Згодом Вікторія припинила з'являтися на публіці. У 2017 році вона розповіла, що стала мамою напередодні 20-річчя. У неї народився син Давид. Утім, свого обранця співачка ретельно приховувала. Вона закривала обличчя коханого на світлинах різними смайликами.

Вікторія Петрик народила дитину, фото з мережі

Вікторія Петрик з обранцем, фото з мережі

Де зараз Вікторія Петрик

У 2022 році в Одесі затримали 40-річного місцевого жителя за підозрою у викраденні автівки преміум-класу Hyundai Santa Fe. Як писало місцеве видання "Думська", ним виявився чоловік співачки — Володимир Андрушкевич, вдвічі за неї старший. Він відкрив чуже авто спеціальним пристроєм і планував повернути його власниці за пів ціни. Раніше чоловіка вже судили за крадіжку.

Чоловік Вікторії Петрик, фото "Думська"

Петрик не засудила повномасштабну війну Росії проти України. На її сторінці немає постів про злочини окупантів. Вона продовжує вести сторінку російською та поширює світлини свого сина.

Петрик з сином, фото з її соцмереж

Зараз дівчина мешкає в Іспанії. Вона періодично співає у місцевих закладах. Також вона долучилась до творчої студії "Моя мрія". Ймовірно, вона вчить дітей співати. Загалом Петрик веде непублічне життя.

Петрик продовжує співати в Іспанії, фото з її соцмереж

Петрик живе в Іспанії і вчить співати дітей, фото з її соцмереж

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз голос "Інтера" Юрій Кот. Він став російським пропагандистом.