"Стадіон, так стадіон": якими були дебати Зеленського і Порошенка у 2019 році (відео)

Ці дебати увійшли в історію виборів президента України

Понад 6 років тому, 19 квітня 2019 року відбулися дебати кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Це була гучна подія, за якою спостерігали мільйони українців, щоб зробити свій вибір. Так переміг на виборах Володимир Зеленський, який є президентом і сьогодні.

"Телеграф" нагадає головні моменти з дебатів Зеленського і Порошенка у 2019 році.

Дебати Володимира Зеленського і Петра Порошенка

Традиційно дебати кандидатів у президенти України відбуваються у студії Національної суспільної телерадіокомпанії. Утім, Володимир Зеленський запропонував провести їх на стадіоні "Олімпійський" в Києві. Петро Порошенко погодився зі словами: "Стадіон, так стадіон".

Хоча зазвичай дебати стартували о 20:00, того разу їх перенесли на 21:00. Передбачалося, що кожен кандидат виступатиме зі своєї окремої сцени. Утім, Порошенко вийшов на сцену Зеленського, аби потиснути руки, і залишився на ній.

Дебати Зеленського і Порошенка були на стадіоні "Олімпійський, фото Getty Images

Першим почав говорити Зеленський, оскільки так випала монетка. Він розповів, що голосував за Порошенка у 2014 році, але розчарувався: "Я сам голосував за Порошенка. Але я помилився. Чи міг я уявити, що його "жити по новому" буде означати "виживати". Тому я тут. Зі своєю командою. Я не політик, я просто людина. Проста людина. Яка прийшла зламати цю систему".

Дебати Володимира Зеленського і Петра Порошенка 2019

Натомість Порошенко відповів, що Зеленський ухиляється від армії та назвав його мішком. Таку метафору він використав, аби пояснити, що Володимир пообіцяв низькі тарифи та високі зарплати, однак не знає, як це реалізувати. На що Зеленський відповів так: "Краще бути котом у мішку, ніж вовком в овечій шкурі".

Зеленський розповів про розчарування у Порошенку, фото Getty Images

Далі Зеленський дорікнув Порошенку за низький рівень життя українців, повільний розгляд справи щодо Євромайдану, відсутність покараних за Іловайський та Дебальцевський котли. Також він згадав схему формування ціни на вугілля "Роттердам+", через яку українці переплатили за електроенергію 18,87 мільярда гривень.

Своєю чергою, Петро розповідав, що прийняв країну у 2014 році без грошей та армії. Він згадав, як Володимир у "Кварталі 95" порівняв Україну з повією. Також він сказав, що зосередив навколо Україну міжнародну коаліцію і закликав Зеленського "не знущатися над державою". Порошенко заявив про некомпетентність свого опонента у політиці.

Порошенко закинув Зеленському некомпетентність, фото Getty Images

Зеленський відповів, що бував багато разів в АТО і не ховається від мобілізації. Також він зазначив, що не був у Росії з 2014 року, натомість закинув Порошенку розмови з Путіним, зокрема через проросійського політика Віктора Медведчука.

Окрім цього, Володимир заявив, що цукерки "Рошен", компанія якого належить Порошенку, досі продають у Росії. За його словами, солодощі були у пакунках "повстанців ДНР", маючи на увазі сепаратистів на Донбасі.

Зеленський заявляв, що Порошенко мав розмови з Путіним, фото Getty Images

Порошенко відповів, що Володимир говорить неправду. Він згадав бізнес-партнера Зеленського — Ігоря Коломойського, який за словами Порошенка, вивів 160 мільярдів коштів вкладників. Володимир відповів, що коли він стане президентом, то всі винні відповідатимуть перед законом, назвавши бізнес-партнера Порошенка — Свинарчука.

Також обоє кандидатів ставали на коліна, аби вшанувати загиблих воїнів, які віддали життя за Україну. На завершення обоє виконали український гімн.

Порошенко та Зеленський виконували гімн України, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав про будинок, де зростав майбутній президент України Володимир Зеленський. Він розташований у Кривому Розі.