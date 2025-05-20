Їздить по Україні та став викладачем: чим зараз займається колишній голова МЗС Дмитро Кулеба

Кулеба був міністром закордонних справ протягом 4,5 років

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після звільнення з посади продовжує бути активним у медіапросторі. Зокрема, нещодавно він розсекретив зарплати дипломатів в українському МЗС.

"Телеграф" розповість про кар'єру відомого дипломата, і чим він займається зараз.

Що відомо про Дмитра Кулебу

Кулеба народився в 1981 році в Сумах. Здобув освіту з міжнародного права у Київському національному університеті імені Шевченка. Після закінчення вишу займався науковою діяльністю та отримав звання кандидата юридичних наук.

Дипломатичний шлях Дмитра почався з посади аташе Служби головного юридичного радника Міністерства закордонних справ. Працював секретарем постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні.

Кулеба був аташе Служби головного юридичного радника, фото УНІАН

Через деякий час Дмитро влаштувався у департамент секретаріату міністра закордонних справ України. Був і радником віцепрем'єр-міністра Костянтина Грищенка. У 2014 році Кулеба повернувся працювати в МЗС, куди його запросив тодішній міністр Павло Клімкін. Тоді він став послом з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій.

У 2016 році Кулеба став постійним представником України при Раді Європи. Його завданням було порушувати важливі для України питання у світі. Він зосередився на таких напрямках, як захист прав людини в окупованому росіянами Криму, залучення європейських політиків до реформ в Україні, відкликання російської делегації в ПАРЄ.

Кулеба був представником України при Раді Європи, фото з мережі

У 2019 році дипломат отримав посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції в уряді Олексія Гончарука. Також він був головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції. Незабаром уряд Гончарука розпустили, а Кулеба залишився чи не єдиним, хто не втратив роботу. Навпаки, він отримав нову посаду — міністра закордонних справ.

Де зараз Дмитро Кулеба

Протягом останніх років Кулеба займався дипломатичною роботою. Зокрема, він докладав зусиль, щоб Україна стала кандидатом в члени ЄС і партнером розширених можливостей НАТО. Його завданнями були також підготовка установчого Саміту Кримської платформ і залучення в Україну інвестицій.

Дмитро обговорював з міжнародними партнерами надання Україні зброї. Окрім цього, він висловлювався про притягнення Росії до відповідальності за злочини, вчинені у нашій країні.

Кулеба комунікував щодо надання Україні зброї, фото з мережі

У 2023 році Дмитро різко схуд і змінив зачіску. За словами дипломата, зменшити вагу йому вдалося за допомогою порад дієтологів. Він обмежився в деяких продуктах і став більше рухатися.

Кулеба сильно схуд, фото з мережі

У вересні 2024 року Кулеба подав у відставку з посади голови МЗС. Були чутки, що йому пропонували очолити нову об'єднану місію України при НАТО та Євросоюзі, проте Дмитро відмовився.

Певний час Кулеба їздив по українських містах і розповідав про різні історичні місця. Також він продовжив висловлюватися про головні події України та світу у своїх соцмережах.

Кулеба подорожує Україною, фото з його соцмереж

У 2024 році Кулебу призначили старшим дослідником Гарвардського університету. Там його охарактеризували як "міжнародно визнаного одним із найвпливовіших дипломатів свого покоління та світового захисника демократії, свободи та стійкості".

Кулеба став дослідником Гарвардського університету, фото з його соцмереж

Окрім цього, Дмитро став доцентом французького Інституту політичних досліджень. Там він викладає авторський курс "Воєнна дипломатія". Водночас робота у вишах США і Франції не передбачає фізичної присутності. Також Кулеба активно веде соцмережі та дає інтерв'ю різним медіа.

Кулеба також працює у французькому виші, фото з його соцмереж

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник колишній міністр культури України Євген Нищук. Його називали "голосом Майдану".