Покинула Украину и защищает русский язык: где сейчас певица Светлана Лобода
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Артистка сейчас не проживает в Украине, но продолжает выступать в мире
Украинская певица Светлана Лобода после начала вторжения россиян осудила страну-агрессора и покинула ее территорию. В то же время артистка продолжает общаться на русском и записывает на этом языке новые песни.
"Телеграф" расскажет, какой является деятельность певицы, куда она исчезла и чем занимается сейчас.
Что известно о Светлане Лободе
Лобода родилась в 1982 году в Ирпене Киевской области. Училась в музыкальной школе, где овладевала игрой на фортепиано и вокалом. Высшее образование получала в академии эстрадного и циркового искусств, где изучала эстрадно-джазовый вокал. Еще один вуз, где училась Лобода — столичный университет культуры, где она получала профессию "менеджер шоу-бизнеса".
В 14 лет Светлана стала солисткой клубного джаз-бэнда. Также она была участницей коллектива "Капучино". После этого исполнительница начала сольную карьеру. Некоторое время выступала как Алисия Горн.
В 2004 году Лобода стала участницей группы ВИА Гра. Это принесло ей масштабную популярность. Впрочем, певица решила продолжить сольную карьеру и вышла из коллектива. Первыми известными треками стали "Постой, мужчина", "Мышка, гадкий мальчишка", "Ты не забудешь".
В 2009 году Светлана поехала представлять Украину на Евровидении с песней Be My Valentine. Там она заняла 12-е место.
Популярными композициями того времени стали "Жить легко", где она превратилась в толстячку, и "Сердце бьётся" с Максом Барским. В 2010 году Светлана начала сотрудничество с продюсером Нателлой Крапивиной.
Некоторое время Светлана совершенствовала певческие и танцевальные навыки в США. А ее трек What about U звучал на чемпионате по футболу Евро-2012. Была тренером в певческом шоу "Голос. Дети" на канале "1+1".
Певица продолжила выступать в России после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе. Также посещала пропагандистские телепрограммы, где рассказывала об "угрозах от радикалов". Часто выступала на российском ТВ и вечеринках олигархов страны-террориста. За это ее концерты в Украине регулярно отменяли. Сама артистка часто называла такие действия проплаченными.
В то же время Лобода стала популярной певицей на постсоветском пространстве. Песни "Твои глаза" , "Пора домой", "К черту любовь" получали миллионы прослушиваний на разных музыкальных платформах.
Где сейчас Светлана Лобода
Когда Россия полномасштабно напала на Украину, артистка записала видео, где назвала себя "маленьким человеком" и попросила "завершить ад". Через некоторое время певица окончательно осудила Россию за войну. Она объясняла, что не могла сделать это сразу, ведь должна была уехать из страны-оккупанта.
Вернувшись в Украину, артистка принялась помогать военным, а также пострадавшим от войны украинцам. В частности, перечисляла средства на восстановление родного Ирпеня после деоккупации города. Также Светлана начала записывать песни на украинском, в частности "Два незнайомці", "Молитва", "По-українськи".
В то же время в 2023 году Лобода попала в скандал, когда унизила девушку, которая пришла на ее выступление с плакатом "Харьков без Лободы". Она спросила: "Кто тебе дал денег" и сказала "Есть люди завербованные, даже обращаться нет смысла".
В интервью для "YouTube-канала "BBC News — Российская служба" Лобода защищала русский. Она сказала, что этот язык не является собственностью власти страны-оккупанта. Светлана продолжает общаться на русском в публичном пространстве.
"Не русский язык убивает украинских детей и украинских людей. Большая часть Украины говорит по-русски. Но нужно разбираться в том, какой ты человек и что ты несешь, и что ты хочешь, и чем ты можешь помочь. А не то, на каком языке ты говоришь. Русский язык не принадлежит российским властям", — считает Лобода.
Также артистка продолжила писать новые треки на русском и выступала на одной сцене с россиянами в Дубае. Кроме этого, Лобода защищала русскоязычного таксиста, который отказался общаться с пассажирами на государственном языке, хотя это предусмотрено законом.
После нескольких скандалов в Украине Светлана переехала вместе с дочками в Латвию. В то же время она продолжает давать концерты в разных странах мира, где исполняет песни на русском и украинском языках.
В 2024 году певицу заметили на поединке боксера Александра Усика с Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии. Она поздравила чемпиона с успешным боем за кулисами.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас звезда "Україна має талант" Виктория Петрик. Она очень изменилась, поэтому певицу сложно узнать.