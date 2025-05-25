Росія масовано ударила ракетами та дронами: у низці областей жертви та пожежі (фото та відео)

Внаслідок атаки є багато постраждалих та загиблі

У ніч проти 25 травня російські військові атакували Україну одразу кількома типами зброї. На тлі масованої атаки вибухи пролунали у низці міст. В результаті є загиблі та постраждалі.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі з відкритих джерел інформацію про наслідки нічного обстрілу. Зазначимо, що повітряна тривога цієї ночі оголошувалась по всій країні.

Відомо, що ворог запускав дрони-камікадзе, ракети "Калібр", а також ракети та використання стратегічної авіації.

Атака по Київщині

Внаслідок атаки Київської області загинули четверо людей, ще 16 отримали поранення. Двох знайшли під час гасіння пожежі в Обухівському районі. Ще одна людина загинула у Бучанському районі.

На своїй сторінці у Facebook начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомляє, що у Білоцерківському районі осколкові поранення особи отримав чоловік 1966 року народження. Також у Білоцерківському районі постраждали ще 5 людей. Серед них двоє дітей.

У Фастівському районі постраждали дві жінки. Ще двоє людей постраждали у Бучанському районі.

"Наслідки ворожої атаки фіксуються у Броварському, Білоцерківському, Бучанському, Обухівському районах області", — повідомляє Калашник.

Київ цієї ночі ворог атакував безпілотниками. Мер міста Віталій Кличко повідомляє, що медики надали допомогу на місці чотирьом постраждалим у студентському гуртожитку у Голосіївському районі. По приміщенню влучив уламок БпЛА, внаслідок чого виникла пожежа.

На Дніпровському районі є руйнування приватного будинку без пожежі. Є постраждала. У Деснянському районі також двоє постраждалих.

У Шевченківському районі відомо також і постраждалих. Там вибило вікна у житловому будинку, пожежі немає, у дворі будинку виявили уламки збитого БпЛА.

Тим часом у мережі публікують відео влучення БПЛА по місту.

У Київській міській військовій адміністрації розповіли про наслідки удару по столиці станом на 4:00

Голосіївський район

Є пошкодження гуртожитку із загорянням. Пожежу ліквідовано.

Зафіксовано падіння уламків збитих ворожих БПЛА у кількох локаціях.

Дніпровський район

Існує руйнація 2-го поверху приватного житлового будинку. Без пожежі.

Шевченківський район

Пошкодження бізнес-центру.

Відомо про 11 постраждалих від 18 до 62 років.

Атака по Миколаєву

Внаслідок обстрілу Миколаєва безпілотниками сталося влучання по п’ятиповерховому житловому будинку. Станом на 6:00 рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 року народження.

"Зруйновано два поверхи, інші – пошкоджено. З-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані, з іншого працюють психологи. Евакуйовано 210 мешканців. Залучено 45 рятувальників, 9 од., екстрені служби, Червоний Хрест, поліція", — повідомляють у пресслужбі ДСНС.

Атака по Чернігівській області

Чернігівська область зазнала повітряної атаки із застосуванням БпЛА та ракет. Зафіксовано кілька влучань у різних районах. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Загоряння складських приміщень та нежитлових будівель. Найбільша пожежа охопила понад 1000 кв. Залучено 15 рятувальників, 4 од. техніки та ресурси місцевих підприємств Окремо горів ангар з вугіллям та нежитлова будівля. Удар також отримав обласний центр – пошкоджено будівлю. Інформація про постраждалих уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Атака по Житомирщині

Внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини, 12 постраждалих. Дітям було 8, 12 та 17 років, тіло одного з них деблокували рятувальники.

"Постраждали 10 осіб, 8 врятовано ДСНС, усіх госпіталізовано. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки. У Бердичівському районі постраждали 2 особи (1 дитина), пошкоджено п'ятиповерхівку, приватні будинки та господарські будівлі. На місці працювали екстрені служби, волонтери Червоного Хреста, людям надавалася психологічна допомога. Залучено 45 рятувальників та 10 одиниць техніки", — сказали в пресслужбі ДСНС.

Атака по Хмельницькій області

Хмельницька область у ніч проти 25 травня опинилася під ворожим обстрілом. В результаті є руйнування цивільної інфраструктури, а також загиблі та поранені.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Тюрін. За його словами, заздалегідь, загинули четверо людей. П’ятеро людей отримали осколкові поранення і перебувають у лікарні, одна з них у тяжкому стані.

"Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків пошкоджено. Пошкоджено вікна у навчальному закладі, комунальний транспорт. Інформація уточнюється. До ліквідації наслідків обстрілу залучено всі необхідні служби", — написав він.

Атака по Тернополі

У промзоні Тернополя внаслідок атаки було зафіксовано влучення крилатої ракети "Калібр". Частині пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств із подальшим займанням. Про це повідомляє голова ОВА В’ячеслав Негода.

"Інформація про потерпілих не надходила. Пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території. Інформація уточнюється", — пише він.

Атака по Конотопу

У Конотопі на Сумщині є пошкодження об’єкта інфраструктури в одному з мікрорайонів. Частково знеструмлено деякі вулиці міста. Про це повідомляє мер міста Артем Семеніхін.

"Це був найбільш масований і комбінований удар по нашому місту, мабуть, з часів 2-ї Світової. Жертв і поранених на цей час немає", — пише він у соцмережі.

Атака по Харкову

У місті цієї ночі пролунало три вибухи. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, ворог бив безпілотниками.

Попередньо зафіксовано прильоти в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах.

У Основ’янському районі постраждало цивільне підприємство. У Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки зафіксовано попадання до офісної будівлі.

"Пошкоджено скління у кількох багатоквартирних будинках. Одна дитина отримала поранення уламками скла, їй надається медична допомога. Кількість постраждалих у Шевченківському районі зросла до трьох осіб", — пише міський голова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 24 травня Київ тричі атакували російські безпілотники. Варто зазначити, що ця атака вирізнялася не лише масовістю. Росіяни запустили дрони із "сюрпризом".