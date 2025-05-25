Чтобы "крыша" не съезжала: ИИ дал 7 легких советов, чтобы уберечь психику во время войны

Придерживаться этих правил легко может каждый

В ночь на 25 мая Россия в очередной раз массированно обстреляла Украину. Без погибших и раненых не обошлось. Такие новости, к сожалению, для украинцев стали уже частью обычной жизни из-за полномасштабного вторжения. В такое время важно следить за состоянием своей психики и не допускать эмоционального перенапряжения. Но в современном мире со всем его обилием источников информации сказать это намного легче, чем сделать.

"Телеграф" обратился за советами к искусственному интеллекту, чтобы тот помог простыми решениями, которые мог бы внедрить в свою жизнь каждый.

7 практичных советов от ИИ:

Ограничьте информационный поток

ИИ советует сознательно дозировать время, проведенное за просмотром новостей. К примеру, можно выберать 1-2 надежных источника информации и проверять их в определенное время (например, ежедневно). Важно избегать непрерывного скроллинга новостей, чтобы снизить тревожность.

Режим дня

Простая рутина может дать ощущение контроля и стабильности в хаотических условиях. Создайте её. Она может состоять из различных базовых действий, например, регулярного сна, питания, физической активности.

Правильное дыхание поможет со стрессом

При тревоге или обстреле используйте техники глубокого дыхания (например, вдох на 4 секунды, задержка на 4, выдох на 6). Это успокаивает нервную систему и помогает сосредоточиться.

Не теряйте связь

Регулярно общайтесь с родными или друзьями. Даже короткие разговоры могут помочь пережить сложные моменты.

Отвлекайтесь

Оставьте в своем дне время для вещей, которые способны вас отвлечь. Это может быть любимый сериал, компьютерная игра или даже уборка.

Не бойтесь обращаться за помощью к специалистам

На постсоветском пространстве многие до сих пор стесняются ходить к психологам. Это крайне неправильно. Если чувствуете, что сами не справляетесь со стрессом, то не бойтесь обращаться к специалистам. Благо в современном мире для этого даже может не понадобиться выход из дома.

Создавайте "безопасное пространство"

Определите место (физическое или воображаемое), где вы чувствуете покой. Это может быть уголок в доме с любимыми вещами или воображаемое упражнение, где вы мысленно переноситесь в безопасное место.

Напомним, ранее мы писали о том, что ТЦ Blockbuster в Киеве пострадал от обстрела.