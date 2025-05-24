ТЦ Blockbuster в Києві постраждав від обстрілу: чий він та що там зараз відбувається (фото, відео)

Оболонський район один із найбільш постраждалих від цієї атаки

В ніч на 24 травня росіяни атакували Київ чималою кількістю безпілотників. Окрім влучань в житлову і нежитлову забудову, постраждала і цивільна інфраструктура — торгівельний центр.

Повідомляється, що мова про ТРЦ "Блокбастер Молл" в Оболонському районі столиці на проспекті Степана Бандери. Серйозно пошкоджена скляна стеля центру. Чимало скла розлетілось по поверхах будівлі.

Постраждали також і магазини, зокрема, які знаходились на верхніх поверхах. Товари засипані уламками. У ТРЦ "Блокбастер Молл" "Телеграфу" повідомили, що наразі не можуть назвати точних термінів початку роботи — працюють альпіністи, триває відновлення магазинів.

Фото з ТРЦ "Блокбастер Молл"

Blockbuster Mall позиціонується як найбільший ТРЦ Києва. За даними Асоціації ритейлерів України, цей ТРЦ належить Олександру Спектору та Марині Дорохіній. Вона — дочка Вагіфа Алієва. Йому та його родині належить Mandarin Plaza Group, що керує ТРЦ Mandarin Plaza, Lavina Mall, який окупанти вже обстрілювали, та власне Blockbuster Mall.

Blockbuster Mall на карті

Раніше "Телеграф" розповідав, що обстріл в ніч на 24 травня в Києві відзначився не тільки масштабами атаки. Могли використати особливі швидкісні дрони та начинили залізними вражаючими елементами вибухівку.