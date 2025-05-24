У Києві вночі пролунали вибухи: росіяни обстріляли столицю балістичними ракетами, є постраждалі (оновлено)

Столицю також атакували ударні безпілотники росіян, у кількох районах впали уламки

Росіяни в ніч на 24 травня намагалися атакувати Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Щонайменше три балістичні ракети було запущено по столиці, протиповітряна оборона ліквідувала загрозу, але внаслідок падіння уламків є постраждалі та пошкодження. Також через падіння уламків збитих БПЛА є пошкодження житлової інфраструктури.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

"Виклик медиків у Святошинський район. Детальніше згодом. Двоє людей постраждали в Дніпровському районі столиці. Медики вже на місці", – повідомив Кличко.

За даними КМВА та мерії, у Шевченківському, Святошинському та Оболонському районах зафіксовано падіння уламків збитих ракет, у Святошинському районі виникло кілька пожеж. Також у Святошинському районі та у Солом'янському районі впали уламки збитих російських БПЛА. За даними моніторингових каналів, росіяни намагалися атакувати Київ не менше, ніж 15 безпілотниками та трьома балістичними ракетами.

Оновлено 01:50 Уламки збитого БПЛА впали на верхній поверх багатоповерхового будинку в Солом'янському районі, повідомив Кличко.

Оновлено 01:55 За даними голови КМВА Тимура Ткаченка, у Дніпровському районі Києва пожежа на першому та останньому поверхах атакованої росіянами багатоповерхівки.

Оновлено 01:57 Кличко повідомив про пожежу в Солом'янському районі, де палає квартира, та про пожежу у нежитловому приміщенні у Святошинському районі.

Зазначимо, що 23 травня ввечері у столиці України вже працювали сили протиповітряної оборони через атаку ворожих безпілотників. Зафіксовані вибухи пролунали в різних районах Києва, зокрема в Голосіївському, де впали уламки одного з БпЛА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що удень 23 травня в Одесі пролунали потужні вибухи. Російські війська знову завдали удару по місту, застосувавши балістичні ракети, які влучили в портову інфраструктуру.