Гороскоп на 29 травня: Левам приємна зустріч, а в Овнів буде щасливий день

Гороскоп на завтра радить знакам Зодіаку не бути надто емоційними

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 29 травня, для представників усіх знаків зодіакального кола. Ми розповімо, яких сюрпризів слід очікувати цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Завтра в Овнів буде щасливий день. Це не може вас не радувати. Не варто уникати серйозних розмов з коханою людиною — вони принесуть важливі відкриття. Вечір проведіть наодинці — дозвольте собі щось безглузде — типу морозиво на вечерю.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Перестаньте терпіти те, що вам вже давно набридло. Візьміть хоч маленьку відпустку і відправтеся у подорож. Це допоможе розвантажити думки і налаштуватися на продуктивну роботу. Прості речі допоможуть вам розслабитись: смачна їжа, приємна компанія і гарна природа на фоні.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

В цей день є ризик сварок з близькими людьми. Тому контролюйте свої емоції та намагайтеся не конфліктувати. Якщо ляпнете щось випадково — просто перепросіть, а не доводьте свою правоту.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цього четверга у вас не буде багато енергії. Тому варто закритися у своїй "мушлі" і провести першу половину дня так, як ви забажаєте. Однак увечері на вас чекає пропозиція, від якої ви не зможете відмовитися.

Лев (23 липня — 23 серпня)

В цей день на вас хтось зверне увагу. Однак не на зовнішній вигляд, а на внутрішні якості — те, як ви жартуєте тощо. Тому будьте харизматичними, але спокійними. На вас чекає приємна зустріч.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Завтра ваша система, яка багато років ідеально працювала, дасть збій. Але це точно прийде вам на краще. Не бійтеся здаватися не ідеальними — будьте собою і показуйте свої справжні емоції. Ідея розв'язання проблем прийде звідки ви точно не чекали. Просто пливіть за течією.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

В цей день у вас буде вибір — залишитися вдома у затишній атмосфері чи піти на "тусовку" з друзями. Добре обдумайте, що для вас ближче і що додасть енергії. Не намагайтеся комусь догодити, спирайтеся лише на власні відчуття та бажання. Розклад і цей четвер вам не знадобиться.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Вас будуть випробовувати на міцність. Однак не варто хвилюватися чи нервуватися — все прийде в норму, якщо ви складете чіткий план дій. В особистому житті на вас чекає приємна розмова з другою половинкою. Тому насолодіться цим часом.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

На вас чекає цікава пропозиція співпраці. Добре обдумайте усі деталі, перші ніж приймати рішення. Це може бути можливістю для кар'єрного росту. Також гарний день для нових починань — навчання чи творчості.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Завтра ви будете приймати багато рішень — як особистих, так і робочих. Тому зберіться з думками і прислухайтеся до інтуїції. Вечір сприятливий для шопінгу — так ви зможете відпочити та розвантажити думки.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Багато хто буде вважати ваші ідеї в цей день дивними. Однак це буде не конструктивна критика. Тому не бійтеся ризикувати та імпровізувати — ці експерименти не залишаться не поміченими. Вечір проведіть у компанії друзів.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Завтра ваша емпатія проявиться дуже яскраво. Ви зможете відчувати емоції інших людей і допомагати їм. Гарний день для душевних розмов. Однак не забувайте про себе. Якщо через допомогу іншим у вас не залишиться енергії, вечір присвятіть собі та відпочинку.