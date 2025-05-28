Гороскоп на 29 мая: Львам - приятная встреча, а в Овнов будет счастливый день

Гороскоп на завтра советует знакам Зодиака не быть слишком эмоциональными

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 29 мая, для представителей всех знаков зодиакального круга. Мы расскажем, каких сюрпризов следует ожидать в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра в Овне будет счастливый день. Это не может вас не радовать. Не стоит избегать серьезных разговоров с любимым человеком – они принесут важные открытия. Вечер проведите наедине – позвольте себе что-то нелепое – типа мороженого на ужин.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Перестаньте терпеть то, что вам уже давно надоело. Возьмите хоть маленький отпуск и отправьтесь в путешествие. Это поможет разгрузить мнения и настроиться на производительную работу. Простые вещи помогут расслабиться: вкусная еда, приятная компания и красивая природа на фоне.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот день есть риск ссор с близкими людьми. Поэтому контролируйте свои эмоции и старайтесь не конфликтовать. Вечер проведите наедине – позвольте себе что-то нелепое – типа мороженое на ужин.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот четверг у вас не будет много энергии. Поэтому стоит закрыться в своей раковине и провести первую половину дня так, как вы пожелаете. Однако вечером вас ждет предложение, от которого вы не сможете отказаться.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день на вас кто-нибудь обратит внимание. Однако не на внешний вид, а на внутренние качества – то, как вы шутите и т.д. Поэтому будьте харизматичны, но спокойны. Вас ждет приятная встреча.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Завтра ваша система, много лет идеально работавшая, даст сбой. Но это точно придет вам к лучшему. Не бойтесь казаться не идеальными – будьте собой и показывайте свои настоящие эмоции. Идея решения проблем придет откуда вы точно не ожидали. Просто плывите по течению.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот день у вас будет выбор – остаться дома в уютной атмосфере или пойти на "тусовку" с друзьями. Хорошо обдумайте, что вам ближе и что добавит энергии. Не пытайтесь кому-то угодить, опирайтесь только на собственные ощущения и желания. Расписание в этот четверг вам не понадобится.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вас будут испытывать на крепость. Однако не стоит волноваться или нервничать – все придет в норму, если вы составите четкий план действий. В личной жизни вас ждет приятный разговор со второй половинкой. Поэтому насладитесь этим временем.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вас ждет интересное предложение сотрудничества. Хорошо обдумайте все детали, прежде чем принимать решения. Это может быть возможностью для карьерного роста. Также хороший день для новых начинаний – обучение или творчеству.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Завтра вы будете принимать много решений как личных, так и рабочих. Поэтому соберитесь с мыслями и прислушивайтесь к интуиции. Вечер благоприятен для шопинга – так вы сможете отдохнуть и разгрузить мысли.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Многие будут считать ваши идеи в этот день удивительными. Однако это будет не конструктивная критика. Поэтому не бойтесь рисковать и импровизировать — эти эксперименты не останутся не замеченными. Вечер проведите в компании друзей.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Завтра ваша эмпатия проявится очень ярко. Вы сможете испытывать эмоции других людей и помогать им. Хороший день для душевных разговоров. Однако не забывайте о себе. Если из-за помощи другим у вас не останется энергии, вечер посвятите себе и отдыху.