Рус

Приховує від усіх своє дружину: що відомо про актора Космо Джарвіса, який зіграє Сталіна

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Що відомо про Космо Джарвіса, який зіграє молодого Сталіна Новина оновлена 28 травня 2025, 16:04
Що відомо про Космо Джарвіса, який зіграє молодого Сталіна. Фото Колаж "Телеграфу", gettyimages.com

У доробку актора є кілька успішних ролей

Нещодавно стало відомо, що британський актор Космо Джарвіс отримав головну роль у фільмі "Молодий Сталін". У стрічці покажуть Сталіна у молодості, коли той грабував банки в дореволюційній Росії, а також як він став одним із головних диктаторів минулого століття. Відомо, що діяч помирав довго і у важких муках.

Раніше Джарвіс прославився роллю штурмана Джоана Блекторна у популярному серіалі "Сьогун". "Телеграф" розкаже більше про кар'єру актора та його особисте життя.

Що відомо про Космо Джарвіса

Майбутній актор народився у Риджвуді у штаті Нью-Джерсі, що в США. Коли йому було 3 роки, родина переїхала до Англії. Ще у підлітковому віці Джарвіс почав займатися музикою. Перший альбом Humasyouhitch / Sonofabitch виконавець випустив у 16 років. Також він виступав на німецьких фестивалях Hurricane і Southside.

Космо Джарвіс біографія
Космо Джарвіс займався музикою, фото Getty Images

У 2015 році Джарвіс почав грати у кіно. Він дебютував роллю Себастьяна у британській драмі "Леді Макбет". Це стало трампліном для розвитку подальшої кінокар'єри. Наступною роботою Космо став бойовик "Хантер-Кіллер", де він перевтілився в оператора фотометра. Також він виконував роль солдата спеціального призначення у трилері "Анігіляція".

Космо Джарвіс діяльність
Космо Джарвіс дебютував у драмі "Леді Макбет", фото Getty Images

Актор став широко відомим завдяки кримінальній драмі 2019 року "Непохитна броня". Там він зіграв колишнього боксера, який починає працювати на мафіозі. У 2020 році Космо зіграв у фентезі "Смішне обличчя", де отримав роль хлопця-невдахи з Брукліна.

Космо Джарвіс "Непохитна броня"
Джарвіс став відомим завдяки фільму "Непохитна броня", фото Getty Images

У 2022 році Джарвіс з'явився у драмі "Переконання" за мотивами однойменного роману англійської письменниці Джейн Остін. Його герой — капітан Фредерік Вентворт, який закоханий у дівчину без взаємності. Там він знімався з Дакотою Джонсон. Також Космо мав епізодичну роль у серіалі "Гострі картузи".

Космо Джарвіс ролі
Джарвіс добре зарекомендував себе у британському кіно, фото Getty Images

Масштабну популярність Джарвіс отримав завдяки телесеріалу "Сьогун", де перевтілився в англійського моряка. У 2025 році актор зіграв у гангстерській стрічці "Мудрі хлопці" та воєнному фільмі "Бойові дії".

Особисте життя Космо Джарвіса

Актор не розповідає широкому загалу про свої амурні справи. Йому приписували романи з колегами Флоренс П'ю і Дакотою Джонсон.

Утім, в інтерв'ю Космо проговорився, що одружений. Тоді він сказав, що зазвичай його будить зранку дружина. Подейкували, що його обраницею є дівчина Емілі, з якою він багато років зустрічався. Однак більше про кохану актора нічого невідомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зникла скандальна режисерка-запроданка Оксана Байрак. Вона називала себе "великою патріоткою".

Теги:
#Кар'єра #Актор #Космо Джарвіс