Приховує від усіх своє дружину: що відомо про актора Космо Джарвіса, який зіграє Сталіна
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У доробку актора є кілька успішних ролей
Нещодавно стало відомо, що британський актор Космо Джарвіс отримав головну роль у фільмі "Молодий Сталін". У стрічці покажуть Сталіна у молодості, коли той грабував банки в дореволюційній Росії, а також як він став одним із головних диктаторів минулого століття. Відомо, що діяч помирав довго і у важких муках.
Раніше Джарвіс прославився роллю штурмана Джоана Блекторна у популярному серіалі "Сьогун". "Телеграф" розкаже більше про кар'єру актора та його особисте життя.
Що відомо про Космо Джарвіса
Майбутній актор народився у Риджвуді у штаті Нью-Джерсі, що в США. Коли йому було 3 роки, родина переїхала до Англії. Ще у підлітковому віці Джарвіс почав займатися музикою. Перший альбом Humasyouhitch / Sonofabitch виконавець випустив у 16 років. Також він виступав на німецьких фестивалях Hurricane і Southside.
У 2015 році Джарвіс почав грати у кіно. Він дебютував роллю Себастьяна у британській драмі "Леді Макбет". Це стало трампліном для розвитку подальшої кінокар'єри. Наступною роботою Космо став бойовик "Хантер-Кіллер", де він перевтілився в оператора фотометра. Також він виконував роль солдата спеціального призначення у трилері "Анігіляція".
Актор став широко відомим завдяки кримінальній драмі 2019 року "Непохитна броня". Там він зіграв колишнього боксера, який починає працювати на мафіозі. У 2020 році Космо зіграв у фентезі "Смішне обличчя", де отримав роль хлопця-невдахи з Брукліна.
У 2022 році Джарвіс з'явився у драмі "Переконання" за мотивами однойменного роману англійської письменниці Джейн Остін. Його герой — капітан Фредерік Вентворт, який закоханий у дівчину без взаємності. Там він знімався з Дакотою Джонсон. Також Космо мав епізодичну роль у серіалі "Гострі картузи".
Масштабну популярність Джарвіс отримав завдяки телесеріалу "Сьогун", де перевтілився в англійського моряка. У 2025 році актор зіграв у гангстерській стрічці "Мудрі хлопці" та воєнному фільмі "Бойові дії".
Особисте життя Космо Джарвіса
Актор не розповідає широкому загалу про свої амурні справи. Йому приписували романи з колегами Флоренс П'ю і Дакотою Джонсон.
Утім, в інтерв'ю Космо проговорився, що одружений. Тоді він сказав, що зазвичай його будить зранку дружина. Подейкували, що його обраницею є дівчина Емілі, з якою він багато років зустрічався. Однак більше про кохану актора нічого невідомо.
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