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Зруйновані будівлі, бурʼяни та брудна вода: який вигляд сьогодні має місто-привид Орбіта на Черкащині

Автор
Вікторія Козар
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Який зараз вигляд має місто Орбіта на Черкащині
Який зараз вигляд має місто Орбіта на Черкащині. Фото Колаж "Телеграфу", Gazeta.ua

Зараз більшість будівель у колишньому містечку є зруйнованими

Орбіта раніше було перспективним містечком у Черкаській області. Планувалося, що у ньому буде мешкати 20 тисяч осіб, а також там мали збудувати Чигиринську атомну електростанцію. Утім, цього не сталося, а Орбіту почали називати містом-привидом. Також ми розповідали про таємничі кургани в Україні, походження яких досі не розгадали.

Орбіта раніше було містом, а зараз це лише вулиця, яка належить до Чигиринської громади як частина села Вітове. У 70-х роках минулого століття тут почали будувати газову електростанцію, яку згодом вирішили замінити на Чигиринську АЕС. Окрім цього, тут мало бути містечко енергетиків на 20 тисяч осіб, пише "Телеграф".

Орбіта АЕС
В Орбіті мала бути Чигиринська АЕС

В Орбіті мали збудувати багатоповерхівки, дитячі садки, магазини, школи, лікарні, кінотеатр. Однак у 80-х будівництво призупинили, а після аварії на Чорнобильській АЕС взагалі скасували. Місцеві хвилювалися, аби у них не сталась така ж катастрофа.

Місто Орбіта на Черкащині
Орбіту мали розбудувати ще у 80-х, однак після аварії на ЧАЕС припинили

Зараз в Орбіті є дві п'ятиповерхівки, де живе близько 160 людей. З 200 квартир заселеними є лише 80. Більшість людей виїхали звідси, залишилися переважно пенсіонери, які отримали тут житло ще за часів Радянського Союзу. Водночас тут є газ, тепло, каналізація, технічна вода, інтернет і діє мобільний зв'язок. Пенсію місцевим привозять автівкою.

Як зараз виглядає місто Орбіта
В Орбіті зараз живе близько 160 людей

Більшість будівель в Орбіті мають аварійний стан: немає вікон, зі стін відпала штукатурка, на підлозі лежить цегла, а до ліфтових шахт небезпечно підходити. Там є проблеми з питною водою та працює лише один продуктовий магазин. Багато споруд поросли бур'янами, а на подвір'ях стоять каруселі, встановлені ще у часи Радянського Союзу.

Що зараз в Орбіті
Більшість будівель в Орбіті є зруйнованими

В Орбіті досі можна побачити трубу недобудованого реактора. Весь метал з місця будівництва АЕС викрали, це також стосується й каналізаційних люків.

Місто Орбіта
Орбіту називають містом-привидом, фото Gazeta.ua

У 2024 році у компанії "Енергоатом" заявили, що планують відбудувати Чигиринську АЕС. Йдеться про зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000. Будівництво планують провести між 2032-2040 роками. Депутати Чигиринської міськради вже передали у користування компанії ділянки площею понад 38 гектарів.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки зараз коштує відпочити на озері Синевир на Закарпатті. Такий відпочинок є доступним для багатьох.

Теги:
#АЕС #Черкаська область #Орбіта