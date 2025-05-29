Хотів йти на війну за батьком: як виглядає син Максима Неліпи та де він зараз

Син телеведучого вирішив піти стопами батька

Колишня дружина телеведучого і актора Максима Неліпи, який загинув на фронті, розповіла, чому не приїхала на його похорон. Також вона розкрила,чим займається їхній спільний син Артем.

Тамара поділилась, що коли почалась повномасштабна війна Росії проти Україні, її сину Артему було 17 років. Жінка вирішила виїжджати до Ізраїлю разом з ним і донькою Машею. Утім, Артем взагалі не хотів їхати, натомість планував долучитися до ЗСУ, як і його батько. Водночас рішення Максима йти на війну жінка сприйняла зі сльозами на очах. Про це вона розповіла OBOZ.UA.

"Моєму сину Артему тоді було 17 років, він відмовився їхати, хотів іти до ЗСУ разом із татом, який там з перших днів. Як я відреагувала, коли дізналася, що Макс їде воювати? Я плакала, як це зробила б кожна жінка на моєму місці. На той момент ми вже три роки були розлучені, але підтримували хороші стосунки. Я кажу Максику: "Де ти, а де кулемет?", — розповіла вона.

Максим Неліпа з сином Артемом, фото з фейсбук-сторінки Тамари Неліпи

Колишня дружина актора розкрила, що їхній син служить в одному з бойових підрозділів Ізраїлю. Він самостійно прийняв таке рішення, не питаючи порад. Тамара пригадала, що Артем ще з дитинства захоплювався комп'ютерними іграми, де потрібно було знищувати ворога. Зараз він розуміє, що такий інтерес був невипадковим.

"Мій син служить в одному з бойових підрозділів Ізраїлю. Він хотів, ні з ким не радився, казав, що це його рішення. Нещодавно ми згадували, що коли він був маленьким, то весь час грав у комп'ютерну гру Counter-Strike, і я його лаяла. Мовляв, не псуй зір, іди з хлопцями у двір. Тому зараз він каже: "Мамо, я все дитинство готував себе, відчуваючи, що в моєму житті станеться щось подібне", — поділилась Тамара.

Тамара Неліпа з сином Артемом і донькою Машею, фото з фейсбук-сторінки Тамари Неліпи

Колишня дружина зауважила, що Артем виріс дуже схожим на батька. Особливо це спостерігалося у дитинстві. Також вона додала, що їхні діти з'явилися з великої любові.

"Під копірку, особливо коли був маленьким. Я постійно кажу, що з дуже великої любові з'являються такі діти. І це об'єктивно, а не тому, що вони мої. Бабуся Максіка завжди повторювала: "Мій онук найкращий! І не тому, що він мій родич, а тому, що це об'єктивно", — підкреслила Тамара.

Неліпа з дружиною і дітьми, фото Viva!

Діти Неліпи виросли дуже схожими на нього, фото з фейсбук-сторінки Тамари Неліпи

Раніше "Телеграф" розповідав про кар'єру Максима Неліпи як актора та ведучого. Він був обличчям багатьох популярних програм.