Мав бути альтернативою метро: що відомо про цікавий вагон-капвей під Києвом та що з ним зараз (фото)

Капвей мав бути швидким і безшумним видом транспорту

У 60-х роках минулого століття у Києві з'явився експериментальний рейковий автобус під назвою капвей. Однойменна приватна компанія вклала в розробку такого проєкту 3,5 мільйона доларів, однак транспорт так і не запустили. Також ми розповідали, чому в Одесі не з'явилось метро.

Капвей передбачав проєкт залізничного електротранспорту, який пересувається по естакадах, пише "Телеграф". Він призначався для руху у густонаселених районах. Ще у 2004 році між Гостомелем та Мощуном проклали 300-метрову колію з посадковим майданчиком. Тоді ж запустили тестовий вагон, який створили на білоруському підприємстві "Белкоммунмаш".

Колію під капвей проклали у 2024 році, фото "Вікіпедія"

Капвей міг вміщувати до 150 осіб та розвивати швидкість до 100 км/год. Один такий вагон вартував компанії майже 500 тисяч доларів. Для створення капвея використали гумові колеса, що робило рух безшумним.

Капвей міг би розвинувати швидкість до 100 км/год, фото КВІДО

Капвей був розрахований на 150 осіб, фото КВІДО

Рух капвея здійснювався за допомогою струмоприймача. На місці посадки був стовп близько 5 метрів з розкладною парасолею. Там можна було сховатися від негоди. Біля основної колії розмістили макет вантажної системи капвея для перевезення контейнерів.

Капвей мав рухатися за допомогою струмоприймача, фото КВІДО

Капвей також називали монорейкою, хоча колія, по якій він мав пересуватися, передбачала 2 паралельні рейки. Сам полігон, де тестували транспорт, розташований у Гостомелі. Подейкували, що востаннє потяг рухався у 2010 році, хоча контактний провід для передачі струму зняли ще рік до цього. Директор компанії "Капвей" Анатолій Єгоров повідомив, що тристаметрові мідні тролеї вкрали.

Капвей стояв у Гостомелі, фото КВІДО

Капвей не відкрили для користування, фото КВІДО

Тож проєкт зі створення капвею так і не реалізували. Сайт зник у 2013 році, а рейки демонтували через 2 роки. У 2020 році краєзнавець Кирило Степанець опублікував світлину транспорту, на якій помітно, що він поржавів. Охоронець полігону сказав йому, що вагон поріжуть. У 2021 році капвей перевезли на виставку у Державний музей авіації України.

Капвей забрали до музею, фото Кирила Степанця

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