Змінилась до невпізнання: де зараз і як виглядає режисерка-зрадниця Байрак

Режисерка раптово згадала про Україну

Оксана Байрак — режисерка українського походження та шанувальниця "русского мира". Вона зрадила Україну та втекла до країни-окупантки, хоча спочатку казала, що залишається з народом. Нещодавно зганьбилась на російському телебаченні й співачка-запроданка Таїсія Повалій.

"Телеграф" розповість про кар'єру режисерки, де вона зараз і чим займається.

Що відомо про Оксану Байрак

Байрак народилась у 1964 році у Сімферополі. Навчалась на факультеті корекційної педагогіки та психології у Національному педагогічному університеті імені Драгоманова. Упродовж 2 років Оксана працювала вчителем-логопедом.

У 1991 році Байрак опановувала режисерський фах у Київському університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. У 1999 році Оксана заснувала кіностудію Studio Bayrak, на якій зняла десятки російськомовних фільмів і серіалів.

Байрак мала власну кіностудію в Україні, фото з мережі

Одним із найвідоміших фільмів Байрак став "Аврора" — про дівчинку з дитячого будинку, яка мріє стати балериною. Фільм висунули від України на "Оскар", а режисерку відзначили у номінації "Людина року в кінобізнесі" Національної премії кінобізнесу України.

Також Байрак була ведучою різних програм на українському телебаченні:

"Сентиментальні балади серйозних чоловіків" на "Інтері";

"Давай одружимося" на СТБ;

"Усі свої" на "Інтері";

"Майданс" на "Інтері" (була членом журі).

Байрак була ведучою на українському ТБ, фото з мережі

Цікаво, що у 2006 році режисерка намагалась потрапити у Верховну Раду від проросійської партії "Партія Політики Путіна" (згодом — "Русь Єдина"). Однак політична сила не подолала прохідний бар'єр.

Загалом Байрак була режисеркою, сценаристкою і продюсеркою таких фільмів і серіалів, як "40+, або Геометрія почуттів", "Щоб побачити веселку", "Поділися своїм щастям", "Обраниця", "Хочу дитину", "Чоловіча інтуїція", "Тобі, справжньому". У кінороботах Байрак часто знімалися російські актори, яких там було більше, ніж українських.

Байрак створювала російськомовне кіно в Україні, фото з мережі

Також Байрак відзначилась антиукраїнськими заявами, зокрема не підтримувала Євромайдан. У 2014 році вона втекла до Росії. У 2018 році сказала, що "українська армія знищує своїх людей на Донбасі". Коли серіал "Пізнє каяття" дублювали українською, вона сказала: "Жах, у такі хвилини хочеться сказати: геть усім націоналістам".

Де зараз Оксана Байрак

У січні 2022 року режисерка захистила українофобку Сніжану Єгорову, яка заявила про підтримку Путіна. Вона не засуджувала Росію за повномасштабну війну в Україні. Натомість поширювала пропагандистський наратив про "братні народи". Також помітно, що режисерка робила пластичні операції, адже її зовнішність дуже змінилась.

Байрак була в Україні, коли почалась війна, скриншот з інстаграму

Байрак розповідала, що вона залишається з українським народом та називала "щурами" та "лжепатріотами" тих, хто поїхав з країни через війну. Тоді вона перебувала на Одещині. Однак вже у 2023 році режисерка втекла до Росії, де говорила про любов до Санкт-Петербургу: "Пітер-Ленінград. Любов і захоплення мої. Найкрасивіше і стійке місто у Всесвіті".

Байрак втекла до Росії, фото з її інстаграму

У Росії Байрак зняла нову мелодраму "Дождь на исходе лета", головну роль в якій виконав актор-путініст Антон Батирєв. Раніше він грав в Україні, але підтримав війну. Водночас у титрах Байрак записали як "Фросю Касьян", очевидно, що зрадниця взяла псевдонім.

Байрак знімає фільми у Росії

Наприкінці 2023 року Байрак вийшла у прямий ефір, де розповіла, що хоче повернутися в Україну. Запроданка назвала себе "патріоткою" та заспівала "Червону руту".

"Я не лише з України. Я українка! Причому я вважаю, що найбільша патріотка!" — сказала вона.

Байрак називала себе "патріоткою"

Зараз сторінка режисерки в інстаграмі недоступна для перегляду в Україні. Ймовірно, вона продовжує мешкати у Росії та знімати там фільми.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зникла ведуча "Орла і решки" Регіна Тодоренко. Вона мовчить про війну в Україні.