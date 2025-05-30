Зеленський пародіював його на підборах: популярний український гурт оголосив про повернення

Колектив відрізняється епатажем та сміливою хореографією

В Україні відновлює діяльність чоловічий синті-поп гурт Kazaky, який прославився хореографією на підборах. Свого часу колектив пародіювали актори "Кварталу 95", лідером якого був Володимир Зеленський. Також нещодавно ми розповідали, куди зник колишній "кварталівець" з Росії Аркадій Лапухін.

Гурт Kazaky повідомив про своє повернення на музичний ринок на сторінці в інстаграмі. У колективі поділилися, що планується вихід альбому реміксів. Також музиканти шукають діджеїв і музичних продюсерів.

"Дорогі друзі, раді повідомити про майбутній реліз альбому реміксів та запрошуємо діджеїв та музичних продюсерів стати частиною історії Kazaky", — розповіли у гурті.

Користувачі мережі зраділи новині про повернення гурту. Вони написали, що чекають новий альбом та подякували артистам за те, що вирішили відновити творчість. Люди зазначили, що свого часу Kazaky недооцінили в Україні, оскільки вони своєю творчістю випереджали час.

"Ми це зробили, нас почули".

"Поверніться, ми нарешті доросли до вас".

"Ура, наші козаки повертаються".

"Ми потребуємо нового альбому і повернення легендарних Kazaky".

"Історичний момент! Нарешті повернення".

Цікаво, що нещодавно у мережі завірусився трек Kazaky 2017 року під назвою Milk-Choc. Він звучав у популярному серіалі "Київ вдень та вночі".

Kazaky - Milk-Choc

Зокрема ажіотаж навколо гурту можна побачити у тіктоці. Користувачі записали вже понад 1 тисячу відео під композицію Milk-Choc.

Що відомо про гурт Kazaky

Зазначимо, що гурт Kazaky створили четверо танцівників у 2010 році. Йдеться про Олега Жежеля, Артура Гаспара, Кирила Федоренка та Стаса Павлова. Гурт кілька разів змінював свій склад. У 2019 році до Гаспара, Федоренка та Лазарева долучилися Влад Коваль та Євген Гончаренко.

Kazaky стали першим українським чоловічим гуртом, який виконує хореографію на підборах. Йдеться про акробатичні рухи та вакінг, що передбачає вуличний стиль танцю, який зародився у США. Попри те, що колектив мав свою аудиторію, він зазнав критики з боку українців через епатаж і сміливі рухи.

У 2012 році Kazaky знялися у кліпі на трек Girl Gone Wild у всесвітньо відомої співачки Мадонни. Вона особисто запросила їх долучитися до відеороботи.

Madonna - Girl Gone Wild

У 2018 році студія "Квартал 95" робила пародію на гурт Kazaky. Вони виконали чоловічу хореографію на пісню "Будьмо, гей".

"Квартал 95" - "Будьмо, гей"

Раніше "Телеграф" розповідав про остаточний розпад популярного гурту "ВІА Гра". Також пояснили, чому Росія даремно вважає колектив своїм.