День захисту дітей 2025! Милі патріотичні листівки для маленьких і дорослих українців

Сьогодні, 1 червня, важливо нагадати про юне покоління та їхню безпеку

Міжнародний день захисту дітей відзначається щорічно 1 червня і є однією з найстаріших міжнародних подій. Він був заснований у 1949 році рішенням Міжнародної демократичної федерації жінок у Парижі, а вперше відзначився у 1950 році. При цьому, в Україні свято несподівано перенесли на 20 листопада.

Метою Міжнародного дня захисту дітей є привернення уваги до питань захисту прав та добробуту дітей у всьому світі. Цього дня особливо важливо нагадати суспільству та батькам про відповідальність за щасливе дитинство кожної дитини.

Традиційно 1 червня у багатьох країнах проводять концерти, спектаклі та дитячі фестивалі, благодійні акції та інші освітні та веселі заходи: тематичні уроки, флешмоби та кампанії на підтримку дитячих прав.

У свято до Дня захисту дітей "Телеграф" підготував найтепліші побажання мирного дитинства у вигляді листівок та яскравих картинок. Цей день набуває особливої ваги в умовах війни в Україні, коли Росія продовжує агресію проти нашого народу, вбиваючи та незаконно вивозячи українських дітей з їхньої рідної землі.

Нагадаємо, що незабаром українці відзначатимуть важливе сімейне свято. Раніше ми писали, коли відзначається День батька 2025.