Увага на маркування: як за 10 секунд розпізнати смертоносну зарядку для телефону

Неякісний пристрій може іскрити, димити та плавитися

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Перед купівлею зарядного блока перевірте маркування, дані виробника й імпортера, стан корпусу та сумісність зі смартфоном. Небезпечний адаптер здатний пошкодити телефон, спричинити ураження струмом або пожежу.

Держпродспоживслужба нагадує, що зарядні пристрої мають відповідати вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання. Інформацію про виявлену небезпечну нехарчову продукцію, зокрема зарядні пристрої, служба оприлюднює на порталі "Увага".

Які дані мають бути на адаптері та пакуванні

Шукайте знак відповідності технічним регламентам, тип або модель, номер партії чи серійний номер. Ці відомості дають змогу ідентифікувати пристрій. Маркування має бути чітким і зрозумілим.

Також потрібні найменування або зареєстрована торгівельна марка виробника й імпортера та їхні контактні поштові адреси. Цю інформацію розміщують на обладнанні, пакуванні або в супровідному документі, пояснює Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області. Пристрій повинен супроводжуватися інструкцією та інформацією про безпечне використання; за відсутності обов’язкових даних від покупки радять утриматися.

Перевірте й продавця: у стаціонарного або онлайн-магазину мають бути назва та контактні дані. Під час купівлі вимагайте документ, що підтверджує оплату.

Показовий випадок – "NW Iphone – USB TC 41". Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області повідомило, що лабораторні випробування виявили невідповідність ДСТУ EN 55032:2019 за рівнем електромагнітних завад. До пристрою застосовують заборону продажу та вилучення з обігу. Власникам радять негайно припинити використання й звернутися до продавця для повернення.

Як перевірити корпус, кабель і сумісність

Огляньте адаптер до підключення: тріщини, деформація, здуття, потемніння пластику та сліди плавлення – ознаки, за яких користуватися ним не можна. Перевірте кабель: ізоляція має бути цілою, без оголених дротів. Штекер повинен надійно входити в роз’єм без надмірного зусилля.

Зіставте характеристики блока з вимогами смартфона: тип роз’єму, параметри живлення та підтримувані стандарти заряджання. Для USB Power Delivery сумісні пристрої узгоджують параметри живлення відповідно до своїх потреб. Вища потужність адаптера сама по собі не означає, що він передаватиме телефону надмірну потужність.

Тріщини корпусу та пошкоджена ізоляція кабелю – підстави відмовитися від використання Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для швидкої зарядки важлива підтримка відповідного протоколу. Як пояснює Ябко, старий адаптер не завжди забезпечує швидкість, яку підтримує сучасний смартфон. Обираючи новий блок, звертайте увагу також на кількість і тип портів та наявність потрібного кабелю.

Коли потрібно негайно припинити заряджання

Під час роботи адаптер виділяє тепло, але незвично сильне нагрівання потребує уваги. Запах горілого, дим, іскріння або потріскування під час роботи – привід негайно припинити використання. Небезпечною ознакою є й повторне спрацьовування захисного автомата під час заряджання.

Якщо бачите дим, іскри чи сліди плавлення, не перевіряйте температуру дотиком. Від’єднуйте адаптер лише тоді, коли це безпечно. Пристрій із пошкодженим корпусом, запахом горілого або слідами плавлення не використовуйте повторно навіть після охолодження й не ремонтуйте самостійно.

Для відведення тепла залишайте блок у добре провітрюваному місці, не накривайте ковдрою, рушником чи одягом. Телефон кладіть на тверду рівну поверхню. Якщо адаптер загорівся, телефонуйте 101; електроприлад під напругою не можна гасити водою.

Як повідомляв "Телеграф", заряджання смартфона в автомобілі може негативно вплинути на батарею, зокрема через значні коливання температури в салоні. Детальніше читайте у матеріалі про заряджання в авто.