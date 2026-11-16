Прощайте, мотузки для білизни: чим їх замінять у квартирах у 2027 році

Для невеликих квартир важливі розміри техніки, витрати електроенергії та вентиляція

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Портативні сушильні шафи стануть трендом 2027 року для квартир і будинків з обмеженим простором. Йдеться про складні конструкції з чохлом: одяг висить усередині й сохне під потоком теплого повітря, а після використання пристрій можна прибрати.

Про зростання інтересу до такого рішення пише Los Andes. Такий формат особливо зручний для житла без балкона, де звичайна сушарка взимку або за високої вологості займає багато місця.

Як влаштована сушильна шафа

Усередині конструкції з чохлом речі розвішують на плічках. В основі розташований нагрівач, а вентилятор спрямовує повітря між тканинами; волога, що випаровується, виходить через вентиляційні отвори, пояснює Xataka Home. Протягом усього циклу одяг залишається нерухомим.

Відсутність барабана, що обертається, зменшує тертя та пов’язане з ним зношування тканини, зазначає OCU. Конструкції бувають прямокутними, схожими на шафу, і циліндричними – у вигляді стійки з чохлом. Деякі моделі можна використовувати і як звичайну вішалку для зберігання одягу.

Скільки місця та одягу знадобиться

Головна перевага такого пристрою – можливість розібрати або скласти його після сушіння. Постійний монтаж не потрібен: шафу збирають, підключають до розетки й використовують за потреби. Це зручно для орендованого житла, де немає окремої пральні чи місця для великої побутової техніки.

Для зберігання потрібно враховувати габарити всіх частин пристрою після розбирання Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Під час вибору важливі розміри в робочому та складеному вигляді, а також висота внутрішнього простору: довга сукня чи пальто мають вільно поміщатися всередині. Xataka Home описує моделі приблизно на 5 кг одягу та варіанти місткістю до 15 кг. При цьому речі потрібно розвішувати з проміжками, щоб повітря проходило між ними, а перед завантаженням – віджимати в пральній машині.

Від чого залежать швидкість сушіння та споживання енергії

Результат залежить від потужності приладу, кількості речей, товщини тканини та вологості в кімнаті. Легкий одяг сохне ефективніше, ніж щільні вироби або велике завантаження. Сама по собі підвищена потужність не гарантує кращого результату: споживання визначається також часом роботи. Приклад від Xataka Home – пристрій потужністю 1000 Вт за годину роботи на цій потужності споживає 1 кВт·год. У моделей із таймером вимкнення відбувається після завершення встановленого часу; автоматичне визначення сухості – окрема функція.

Вода, що випарувалася, потрапляє в приміщення, тому сушильній шафі потрібна вентиляція. У маленькій закритій кімнаті без достатнього повітрообміну волога може конденсуватися на поверхнях. Під час роботи не можна перекривати вхідні та вихідні отвори для повітря; під час купівлі варто враховувати захист від перегрівання, стійкість каркаса та можливість зняти чохол для чищення.

Як повідомляв "Телеграф", джинси після прання здаються майже сухими, але раптом починають пахнути затхлістю. У холодну погоду щільному деніму в квартирі потрібне не сильніше нагрівання, а простір і рух повітря навколо тканини.