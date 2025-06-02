Коронація, яку вперше побачив увесь світ: як це було 72 роки тому у Єлизавети II

Черчилль був проти трансляції, але в результаті її переглянули близько 27 мільйонів людей

Рівно 72 роки тому в Лондоні відбулася коронація Єлизавети ІІ. Це була одна з найбільш значних і масштабних подій в історії Великої Британії XX століття.

Урочиста церемонія відбулася 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві у присутності понад вісім тисяч запрошених гостей, включаючи монархів, голів держав, політиків та діячів культури з усього світу. Мільйони глядачів спостерігали за церемонією у прямому ефірі.

Вперше в історії коронація транслювалася на телебаченні, що стало важливим кроком у відкритості британської монархії для народу. Історичну подію побачили не лише лондонці та гості столиці, а й близько 27 мільйонів людей біля екранів телевізорів та ще 11 мільйонів у радіоприймачів. Ініціатором телетрансляції стала молода Єлизавета. Дівчина, якій було лише 27 років, наполягла на цьому рішенні всупереч запереченням тодішнього прем’єр-міністра Вінстона Черчілля.

Фото: Getty Images

Чому на церемонію коронації чекали 16 місяців

Насправді Єлизавета II зійшла на престол 6 лютого 1952 відразу після смерті свого батька, короля Георга VI. Однак, відповідно до традиції, офіційну коронацію було відкладено на 16 місяців через жалобу.

Як проходила коронація Єлизавети II

Цього дня Єлизавета прибула в абатство у Золотій державній кареті (Gold State Coach) у супроводі урочистої ходи, пройшовши вулицями Лондона, прикрашеними прапорами та квітами.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Усередині храму відбулися священні ритуали, що включали складання присяги, помазання святим єлеєм, вручення королівських регалій і, нарешті, покладання корони Святого Едуарда на голову монарха. Зал наповнився криками: "God Save the Queen!". Цей момент ознаменував початок правління молодої королеви, якій на той момент було лише 27 років.

Фото: Getty Images

Після причастя та короткої служби королева пішла і пізніше з’явилася в коронаційній мантії та з короною на голові. Попри дощову погоду, по всій Великій Британії пройшли народні гуляння, святкові паради та вуличні вечірки. Коронація Єлизавети II стала символом надії та єдності для країни, що тільки починала оговтатися після Другої світової війни.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

День 2 червня 1953 року назавжди залишився в пам’яті нації як початок нової епохи. У 2015 році Єлизавета II стала найбільш довгоправлячим правителем Британії за всю її історію.

Корона, яка може зламати шию

Корона, інкрустована рубінами, алмазами, перлами та сапфірами, важить приблизно 1,3 кілограма. Саме тому королева Єлизавета II одного разу помітила, що носити її — справа не лише урочиста, а й ризикована. Опустити голову в такій короні, наприклад, щоб прочитати промову, практично неможливо — це може призвести до серйозної травми, аж до перелому шиї.

Фото: Getty Images

Коли померла Єлизавета II

Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років. Церемонія прощання проходила також онлайн. Ви можете переглянути відео з похорону Її Величності прямо на сайті "Телеграф". Британський престол перейшов її старшому синові Чарльзу III, який зараз лікується від раку.

Нагадаємо, що британська королева вступила на трон у 25 років (сама церемонія відбулася через 16 місяців). Раніше ми показували, як виглядала Єлизавета II до свого правління.