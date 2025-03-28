Чарльза III довелося ушпиталювати: що сталося з британським монархом

В лютому 2024 року Чарльз повідомив, що в нього діагностували невідому форму раку

Британського короля Чарльза III, який тепло зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, нещодавно ушпиталювали через "тимчасові побічні ефекти", які виникли під час лікування від раку. Він вже повернувлся до своєї лондонської резиденції та почувається добре.

Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на заяву, яку зробив Букінгемський палац. Зазначається, що 27 березня британського монарха довелося на деякий час ушпиталити через побічні ефекти, які виникли після лікувальних заходів.

Зараз Чарльз III, якому вже 76 років, повернувся до своєї лондонської резиденції Кларенс-хаус. Проте усі заплановані на 28 березня публічні заходи за участю короля будуть скасовані з міркувань обережності.

В лютому 2024 року Чарльз III оголосив, що в нього діагностували невідому форму раку. З цього часу він проходить лікування. Пресслужба Букінгемського палацу не уточнювала характер "побічних ефектів", але запевнила, що вони були тимчасовими і "вимагали короткого періоду спостереження в лікарні". Жодних оновлень щодо характеру хвороби, або прогнозів лікування не було надано.

Чарльз III зійшов на престол 6 травня 2023 року — саме цього дня відбулася його коронація. Він успадкував цю посаду від своєї матері Королеви Великої Британії Єлизавети II, яка померла у вересні 2022 року у віці 96 років. Вона правила Британією 70 років.

Нагадаємо, що 6 травня 2024 року відбулися перші роковини правління Чарльза III. Раніше "Телеграф" розповідав, хто може успадкувати королівський престол наступним у черзі. Перші – це принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон, подружжя герцогів Уельських. Також "Телеграф" писав, що не тільки Кейт Міддлтон змінилася через рак, а й сам принц Вільям. Ми писали про вельми цікавий новий образ майбутнього короля Британії.