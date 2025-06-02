Коронация, которую впервые увидел весь мир: как это было 72 года назад у Елизаветы II

Черчилль был против трансляции, но в итоге ее посмотрели около 27 миллионов человек

Ровно 72 года назад в Лондоне состоялась коронация Елизаветы II. Это было одно из самых значимых и масштабных событий в истории Великобритании XX века.

Торжественная церемония прошла 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве в присутствии более восьми тысяч приглашенных гостей, включая монархов, глав государств, политиков и деятелей культуры со всего мира. Миллионы зрителей наблюдали за церемонией в прямом эфире.

Впервые в истории коронация транслировалась по телевидению, что стало важным шагом в открытости британской монархии для народа. Историческое событие увидели не только лондонцы и гости столицы, но и около 27 миллионов человек у экранов телевизоров и еще 11 миллионов у радиоприемников. Инициатором телетрансляции стала сама молодая Елизавета. Девушка, которой было всего 27 лет, настояла на этом решении вопреки возражениям тогдашнего премьер-министра Уинстона Черчилля.

Фото: Getty Images

Почему церемонию коронации ждали 16 месяцев

На самом деле Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года сразу после кончины своего отца, короля Георга VI. Однако, в соответствии с традицией, официальную коронацию было отложено на 16 месяцев из-за траура.

Как проходила коронация Елизаветы II

В этот день Елизавета прибыла в аббатство в Золотой государственной карете (Gold State Coach) в сопровождении торжественного шествия, пройдя по улицам Лондона, украшенным флагами и цветами.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Внутри храма состоялись священные ритуалы, включавшие принесение присяги, помазание святым елеем, вручение королевских регалий и, наконец, возложение короны Святого Эдуарда на голову монарха. Зал наполнился криками: "God Save the Queen!". Этот момент ознаменовал начало правления молодой королевы, которой на тот момент было всего 27 лет.

Фото: Getty Images

После причастия и короткой службы королева удалилась и позже появилась в коронационной мантии и с короной на голове. Несмотря на дождливую погоду, по всей Великобритании прошли народные гуляния, праздничные парады и уличные вечеринки. Коронация Елизаветы II стала символом надежды и единства для страны, только начинавшей оправляться после Второй мировой войны.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

День 2 июня 1953 года навсегда остался в памяти нации как начало новой эпохи. В 2015 году Елизавета II стала самым долгоправящим правителем Британии за всю ее историю.

Корона, которая может сломать шею

Корона, инкрустированная рубинами, алмазами, жемчугом и сапфирами, весит примерно 1,3 килограмма. Именно поэтому королева Елизавета II однажды заметила, что носить ее — дело не только торжественное, но и рискованное. Опустить голову в такой короне, например, чтобы прочитать речь, практически невозможно — это чревато серьезной травмой, вплоть до перелома шеи.

Фото: Getty Images

Когда умерла Елизавета II

Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Церемония прощания также проходила онлайн. Вы можете посмотреть видео с похорон Ее Величества прямо на сайте "Телеграф". Британский престол перешел ее старшему сыну Чарльзу III, который сейчас лечится от рака.

Напомним, что британская королева вступила на трон в 25 лет (сама церемония состоялась спустя 16 месяцев). Ранее мы показывали, как выглядела Елизавета II до своего правления.